AKTUELNO

Društvo

DRŽAVA PONOVO DREŠI KESU: Zvanično počela pomoć građanima Srbije - Ovo su svi detalji

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela značajne štete u požarima koji su pre mesec dana pogodili više područja u Srbiji.

Pomoćnik ministra Aleksandar Bogićević istakao je da je Ministarstvo ostalo dosledno obećanju datom na terenu, prilikom poseta oštećenim domaćinstvima, te da je isporuka prvih donacija konkretan znak podrške i solidarnosti sa poljoprivrednicima, navodi se u saopštenju.

- Danas smo na gazdinstvu Jovanović u Cerovcu kod Kragujevca uručili dve suprasne nazimice rase moravka, koje su donacija poljoprivrednog gazdinstva Marković iz Vukićevice. Ovim gestom ne samo da vraćamo nadu, već i omogućavamo ljudima da ponovo stanu na svoje noge - rekao je Bogićević.

Dodao je da će podela pomoći biti nastavljena i u narednim danima.

Bogićević se posebno zahvalio Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Beograd na obezbeđenom prevozu, kao i PSSS Kragujevac koja je u stalnom kontaktu sa domaćinstvom Jovanović i pruža stručnu podršku u oporavku proizvodnje.

Nenad Jovanović iz Cerovca, čije je gazdinstvo pretrpelo veliku štetu, izrazio je zahvalnost Ministarstvu i svima koji su učestvovali u donaciji.

- Naše moravke su stradale u požaru, a danas su se, zahvaljujući ovoj podršci, ponovo vratile u naš dom. Srećni smo i ohrabreni da nastavimo dalje - rekao je Jovanović.

Ministarstvo će nastaviti sa isporukom živih životinja i druge vrste podrške gazdinstvima koja su pretrpela gubitke, a sve u cilju što bržeg oporavka i nastavka poljoprivredne proizvodnje u pogođenim područjima.

Autor: Iva Besarabić

#Novac

#Pomoć

#dinari

#država

#uplate

POVEZANE VESTI

Društvo

POČINJE ISPLATA OD NAJMANJE 20.000 DINARA Ova grupa građana da proveri svoje račune

Društvo

Glamočić: Situacija je tužna, izgorelo je puno toga, ali je najvažnije da su sačuvani ljudski životi! Za sve ostalo, tu je država (VIDEO)

Društvo

DRŽAVA PONOVO DREŠI KESU: Pojedini građani Srbije mogu dobiti pomoć i do 125.000 DINARA - Ovo su svi detalji

Društvo

DRŽAVA OPET DREŠI KESU ZA PAORE: Otvoren novi javni poziv, prijava moguća do 16. decembra

Politika

'DRŽAVA ĆE U NAJKRAĆEM ROKU POMOĆI U SANACIJI POSLEDICA POŽARA' Ministar Glišić posetio Desimirovac i Cerovac koji su u požarima pretrpeli ogromnu šte

Društvo

U ovom delu Srbije odobrene su velike subvencije i krediti bez kamate: Rezervisano čak 33.000.000 dinara