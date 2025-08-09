DRŽAVA PONOVO DREŠI KESU: Zvanično počela pomoć građanima Srbije - Ovo su svi detalji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede započelo je isporuku direktne pomoći poljoprivrednim gazdinstvima koja su pretrpela značajne štete u požarima koji su pre mesec dana pogodili više područja u Srbiji.

Pomoćnik ministra Aleksandar Bogićević istakao je da je Ministarstvo ostalo dosledno obećanju datom na terenu, prilikom poseta oštećenim domaćinstvima, te da je isporuka prvih donacija konkretan znak podrške i solidarnosti sa poljoprivrednicima, navodi se u saopštenju.

- Danas smo na gazdinstvu Jovanović u Cerovcu kod Kragujevca uručili dve suprasne nazimice rase moravka, koje su donacija poljoprivrednog gazdinstva Marković iz Vukićevice. Ovim gestom ne samo da vraćamo nadu, već i omogućavamo ljudima da ponovo stanu na svoje noge - rekao je Bogićević.

Dodao je da će podela pomoći biti nastavljena i u narednim danima.

Bogićević se posebno zahvalio Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Beograd na obezbeđenom prevozu, kao i PSSS Kragujevac koja je u stalnom kontaktu sa domaćinstvom Jovanović i pruža stručnu podršku u oporavku proizvodnje.

Nenad Jovanović iz Cerovca, čije je gazdinstvo pretrpelo veliku štetu, izrazio je zahvalnost Ministarstvu i svima koji su učestvovali u donaciji.

- Naše moravke su stradale u požaru, a danas su se, zahvaljujući ovoj podršci, ponovo vratile u naš dom. Srećni smo i ohrabreni da nastavimo dalje - rekao je Jovanović.

Ministarstvo će nastaviti sa isporukom živih životinja i druge vrste podrške gazdinstvima koja su pretrpela gubitke, a sve u cilju što bržeg oporavka i nastavka poljoprivredne proizvodnje u pogođenim područjima.

Autor: Iva Besarabić