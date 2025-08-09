Objavljena PRVA PROGNOZA ZA ZIMU: Ovako nešto sigurno ne očekujete! JANUAR može biti posebno problematičan

Mnogima se neće dopasti!

Prva detaljna sezonska prognoza za zimu 2025/2026 otkriva da nas očekuje hladnija i snežnija zima u SAD, Kanadi i Evropi. Uticaj negativne kvazi-dvogodišnje oscilacije i slabljenje polarnog vrtloga mogli bi doneti prodore hladnih frontova i obilne snežne padavine. Saznajte šta nas tačno čeka!

Najnoviji sezonski model ECMWF za decembar 2025. godine ukazuje na mogućnost hladnije i snežnije zime u nadolazećoj sezoni 2025/2026. Atmosferski podaci pokazuju da dolazi do značajnih promena u vetrovima u višim slojevima atmosfere, što može doneti ove vremenske uslove širom teritorija SAD, Kanade i Evrope. Ovaj fenomen poznat je pod nazivom kvazi-dvogodišnja oscilacija (QBO), koja predstavlja obrazac promenljivog smera vetra svake jedne do dve godine i ima ključnu ulogu u formiranju sezonskih vremenskih obrazaca. Slični obrasci u prošlosti dovodili su do slabljenja polarnog vrtloga, što je izazivalo prodore hladnih frontova i pojačane snežne padavine, navodi portal Severe Weather Europe.

Iako je reč o dugoročnoj prognozi, već sada modeli daju znakove koji ukazuju na uticaj negativne faze QBO. Istorijske analize zima sa ovim obrascem pokazuju tendenciju formiranja blokirajućeg sistema visokog pritiska iznad polarnih oblasti. Ovaj blok remeti jet stream, odnosno mlaznu struju, i omogućava ulazak hladnog vazduha na niže geografske širine. Kao posledica, temperature u Kanadi, kao i u centralnim i istočnim delovima SAD, bile su ispod proseka. Najnoviji ECMWF model za decembar 2025. pokazuje upravo takav raspored – visok pritisak na severu i niske vrednosti pritiska iznad istočne Kanade, što bi moglo dovesti do prodora hladnih frontova na područje SAD.



Za Evropu je najzanimljiviji januar 2026. godine, jer prognoze ukazuju na jaku severnu blokadu koja bi donela hladne severoistočne vetrove i temperature ispod proseka.

Posebno dramatičan događaj koji može pratiti slabljenje polarnog vrtloga je tzv. iznenadno stratosfersko zagrevanje (SSW). To je fenomen u kojem dolazi do naglog povećanja temperature i pritiska u polarnoj stratosferi, što izaziva kolaps polarnog vrtloga. Takav događaj je češći tokom negativne faze QBO i može imati značajne posledice po vremenske prilike na nivou tla.

Efekti ovog događaja traju nekoliko nedelja, a istorijski podaci pokazuju da su u tom periodu Sjedinjene Države, kao i severna i centralna Evropa, uglavnom imale hladnije vreme nego što je prosečno u to doba godine.

Ovakve vremenske promene prate i iznadprosečne snežne padavine, naročito u istočnim delovima SAD i velikim delovima Evrope, jer poremećaj atmosferske cirkulacije otvara "autoput" za prodor hladnog vazduha.

Sa rastućim pokazateljima slabog polarnog vrtloga, verovatnoća za hladnu i snežnu zimu 2025/2026. godine značajno raste.

Autor: S.M.