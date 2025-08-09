AKTUELNO

Vozači, naoružajte se strpljenjem! Na granicama je POTPUNI HAOS: Čeka se i po nekoliko sati

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Putnička vozila očekuju zadržavanja na više graničnih prelaza, najviše na Batrovcima na izlazu iz zemlje, četiri sata, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, automobili čekaju na izlazu iz Srbije i na graničnim prelazima Hrgoš, sat vremena, i Preševo, Gradina i Ljuba, po pola sata.


Na ulazu u Srbiju putnička vozila po pola sata čekaju na graničnim prelazima Gradina i Jabuka.

Prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Autor: S.M.

