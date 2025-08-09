Srpska pravoslavna crkva slavi 4 velika svetitelja: Sutra je dan za tišinu, molitvu i ove obavezne običaje

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava spomen četvorice svetih apostola iz reda sedam đakona. Njihov doprinos ranoj crkvi bio je veliki, a stradanje primer nepokolebljive vere.

Srpska pravoslavna crkva danas slavi svete apostole Prohora, Nikanora, Timona i Parmena, koji su među prvima bili postavljeni za đakonsku službu u ranoj crkvi. Reč je o četvorici od sedmorice đakona koje su apostoli izabrali da pomažu u službi narodu, a prema predanju, svi su bili i među sedamdesetoricom Hristovih apostola.

Za razliku od Svetog Stefana i Svetog Filipa, koji se u pravoslavnom kalendaru slave posebnim danima, Prohor, Nikanor, Timon i Parmen nemaju zasebne praznike, već ih Crkva zajednički spominje 10. avgusta. Treći od sedam đakona, Nikola, nije uvršten među svetitelje zbog jeretičkog učenja koje je kasnije širio.

Apostoli koji su veru platili životom

Prema crkvenim zapisima, sveti Prohor je bio bliski saradnik apostola Petra, koji ga je postavio za episkopa Nikomidije. Kasnije je boravio i na ostrvu Patmos, gde je pomagao Svetom Jovanu Bogoslovu i zabeležio deo Otkrivenja koje je čuo iz njegovih usta. Svoje zemaljsko stradanje završio je u Antiohiji, gde su ga ubili nevernici.

Sveti Nikanor je, zajedno sa arhiđakonom Stefanom, stradao u Jerusalimu, a tog dana je, prema predanju, ubijeno još oko 2.000 hrišćana. Ovaj krvavi događaj ostao je zapisan kao jedan od prvih masovnih progona hrišćana.

Sveti Timon je postavljen za episkopa u Arabiji, gde je propovedao Jevanđelje. Zbog svoje vere bio je bačen u užarenu peć, iz koje je, kako beleže izvori, čudom izašao nepovređen. Ipak, kasnije je bio razapet na krst, što potvrđuje i rimski Martirolog.

Sveti Parmen je poznat po svojoj skromnosti i vernosti. Nema zapisa o nasilnoj smrti - umro je pred samim apostolima, koji su ga, kako se navodi, oplakali i sahranili s ljubavlju. Njegov život ostaje simbol tihog, ali duboko posvećenog služenja Crkvi.

Na današnji dan vernici se tradicionalno mole svetim apostolima, tražeći njihovo zastupništvo pred Bogom. U crkvama i domovima, izgovara se sledeća molitva:

- Apostoli sveti, molite Milostivog Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.

Ova kratka molitva poziva na skrušenost, pokajanje i podseća na duboku povezanost vernika sa svetiteljima i apostolima kroz vekove.

Dan za tišinu, molitvu i sećanje

Praznik svetih apostola Prohora, Nikanora, Timona i Parmena obeležava se bez velikih sabora i liturgijskih svečanosti, ali s dubokim poštovanjem. Crkva vernicima poručuje da je današnji dan prilika za molitveno smirenje, oproštaj, pokajanje i tiho duhovno uzdizanje.

U vremenu kada buka svakodnevice često potiskuje ono sveto, ovaj praznik nas podseća da su istinska vera i odanost tihe, ali večne.

