SRBIJA DANAS U CRVENOM! Pred nama pakleni dan, a evo do kada će se ekstremno TOPLO vreme zadržati!

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.


VREME U SRBIJI

Sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren vetar promenljivog pravca.

Najniža temperatura od 15 do 22, a najviša dnevna od 35 do 40 stepeni Celzijusa.

VREME U BEOGRADU

I u glavnom gradu sunčano i veoma toplo, uz vetar promenljivog pravca.


Temperatura u intervalu od 19 do 38 stepeni Celzijusa.


Samo u ponedeljak i utorak na severu, zapadu i u delu centralne Srbije temperature će biti nešto niže i kretaće se u intervalu od 31 do 33 stepena.

Lokalno temperatura će biti i blizu 40 stepeni Celzijusa.

11.08.2025. Ponedeljak: Pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima kratkotrajno i jak severni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 23, a najviša od 31 na severozapadu do 39°stepeni na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 95%.

12.08.2025. Utorak: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od 15 do 20, a najviša od od 31 na severozapadu do 37 stepeni na jugu i jugoistoku. Upozorenje: Tmax ≥ 35°C, verovatnoća 95%.


13.08.2025. Sreda: Sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša od 34 do 38 stepeni. Upozorenje: Tmax ≥ 38°C, verovatnoća 70%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 14.08.2025. do 18.08.2025.)

Pretežno sunčano i veoma toplo.

Autor: D.B.

