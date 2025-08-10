SVE JE SPREMNO ZA 'ŠLAUFIJADU'! Manifestacija na Drini koja obećava dobru ZABAVU

Drina je ovog vikenda ponovo postala epicentar zabave i takmičenja, a tridesetak ekipa iz različitih krajeva okupilo se na popularnoj Šlaufijadi.

Od Brasine do Sunačane reke, takmičari su se hrabro borili u izazovnom i uzbudljivom spustu, gde nisu smeli da koriste nikakva plivačka pomagala.

Propozicije takmičenja bile su jasne, učesnici su mogli da plivaju pored šlaufa, hodaju ili čak trče kroz vodu, ali na cilju, na Šotrinoj plaži, oba člana posade morali su biti zajedno na gumi da bi osvojili pobedu - kaže Ružica Starčevi

Organizatori su takmičarima poručili: „Ko ne plovi, taj ne slavi! Brzaci se ne izbegavaju, nego osvajaju!“

Za najuspešnije ekipe obezbeđene su nagrade od 500, 300 i 200 evra, a rezultati su bili impresivni, iako je vodostaj Drine bio niži nego inače. Takmičari su uspeli da stignu do cilja za manje od 40 minuta, što je pravi dokaz njihove izdržljivosti i borbenosti.

Pobednik je ekipa Hajduk sa Drine, vicešampioni braća Đorđe i Srđan iz Loznice, a treće Delfini sa Sunčane reke.

Ova manifestacija je još jednom pokazala koliko je Drina atraktivna destinacija za sve ljubitelje sporta, prirode i dobre zabave. Takmičari su potvrdili da za pravi uspeh na vodi nije potrebna samo snaga, već i timska koordinacija i strategija.

Drina je ove godine bila središte sportskog duha, adrenalina i nezaboravnih trenutaka, a Šlaufijada koju organizuke Sunčana reka je još jednom dokazala da je pravo uživanje na vodi moguće, bez obzira na izazove.

Autor: Iva Besarabić