PAKLENI TALAS U SRBIJI: Temperatura danas ide do 39 stepeni, a tek nas čeka pravi vreli udar!

Srbiju danas očekuje sunčano i izuzetno toplo vreme, a prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), najviša dnevna temperatura dostići će čak 39 stepeni na jugu i jugoistoku zemlje.

Duvaće slab do umeren vetar, dok će u Vojvodini i pojedinim brdsko-planinskim predelima povremeno biti jakog severnog i severoistočnog vetra.

Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 22 stepena, dok će najtoplije biti upravo na jugu Srbije, gde se očekuje pravi tropski dan.

U Beogradu će vreme biti sunčano i nešto svežije u odnosu na prethodne dane. Duvaće slab do umeren severni vetar. Najniža temperatura biće između 18 i 22 stepena, a najviša oko 33 stepena.

Prema najavama RHMZ-a, u narednih sedam dana nas očekuje pravo leto sa pretežno sunčanim i veoma toplim vremenom. Maksimalne temperature biće uglavnom između 34 i 38 stepeni, a lokalno čak i do 40 stepeni!

Jedino će sutra, u utorak, na severu, zapadu i u delu centralne Srbije biti nešto svežije, sa maksimalnim temperaturama između 31 i 33 stepena.

Za četvrtak i petak prognozira se pojačan vetar istočnih i jugoistočnih pravaca, što bi moglo doneti kratkotrajno osveženje – ali vrućine ostaju.

