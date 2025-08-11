Srbi danas slave sveca koji rešava nepravdu – pogledajte kako da mu se obratite i dobijete pomoć!

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju dan Svetog mučenika Kalinika, svetitelja poznatog po ogromnoj snazi vere i čudima koja mu se pripisuju.

Veruje se da njegove molitve pomažu svakome ko je nepravedno optužen, napadnut ili pati zbog svojih uverenja.

Ovaj svetac je naročito poštovan među vernicima koji prolaze kroz teške trenutke, a običaj nalaže da se danas ode u crkvu, zapalite sveća i izgovori posebna molitva, za koju se veruje da donosi duhovni mir i rešenje problema.

Moćna molitva Svetom Kaliniku glasi:

“Mučenik Tvoj Gospode, Kalinik, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše.”

Ko je bio Sveti Kalinik?

Rođen u Kilikiji, Sveti Kalinik je život posvetio propovedanju Jevanđelja. U gradu Ankira uhvatio ga je paganski knez Sakerdona i pokušao da ga natera da se odrekne Hrista. Međutim, Kalinik je nepokolebljivo odgovorio:

“Meni je svaka muka za Boga moga tako dobro došla kao gladnome hleb.”

Knez je tada naredio da Kaliniku obuju gvozdene opanke sa ekserima i da ga sprovedu u grad Gangarski, jer nije smeo da ga pogubi u Ankiri. Na tom putu dogodilo se čudo – po njegovoj molitvi iz kamena je potekla voda, kako bi vojnici mogli da ugase žeđ.

Na kraju, Sveti Kalinik je stradao u ognju, ali njegovo telo ostalo je nepovređeno. Veruje se da je upravo zbog te nepokolebljive vere dobio nepropadljivi venac večnog života.

Danas je idealan dan da se okrenemo veri i potražimo utehu u molitvi – Sveti Kalinik je simbol pobede dobra nad zlom, vere nad sumnjom i istrajnosti nad nepravdom.

Autor: Dalibor Stankov