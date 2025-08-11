Nude povoljan smeštaj, uzmu novac i nestanu: Srbi masovno nasedaju na ovakve prevare

Prevare su ove sezone zabeležene najčešće za apartmane u Grčkoj, Crnoj Gori, Egiptu i Turskoj, a šteta se kreće od 250 do nekoliko hiljada evra, upozorava Juta

Od početka letnje sezone u Srbiji prijavljeno je na desetine slučajeva prevara u kojima su građani platili aranžmane koji uopšte ne postoje! Najčešće se radi o lažnim ponudama na platformama, mrežama i portalima za putovanja koji nude luks apartmane uz more već od 50 evra za noćenje, dok u realnosti takav smeštaj ili ne odgovara stvarnosti ili nema rezervacije.

Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (Juta), objašnjava da su ekspanziju lažnih jeftinih putovanja izazvale, između ostalog, i paprene cene ovogodišnjih letovanja.

- Na internetu konstantno raste broj lažnih ponuda za jeftina letovanja. Alarm da je neki turistički aranžman zapravo prevara jeste njegova neprimereno niska cena koja ne odgovara kvalitetu ponude. Ponude za putovanja koje stižu iz neproverenih izvora, putem društvenih mreža, najveći su potencijalni izvor prevara u kojima se na kraju gubi novac - upozorava Juta i dodaje da su ove sezone takve prevare najčešće zabeležene za apartmane u Grčkoj, Crnoj Gori, Egiptu i Turskoj, a šteta se kreće od 250 evra do nekoliko hiljada evra.

Seničić kaže da Juta ima desetak prijavljenih slučajeva, ali da su, prateći društvene mreže i grupe koje se bave putovanjima, uočili i veći broj.

- Imamo potvrdu iz MUP i turističke inspekcije da im se obratilo na desetine ljudi. Očigledno ovog leta ima mnogo više ponuda od raznih privatnih lica i udruženja koja nisu registrovana, pa čak i lažnih agencija i portala koji nude putovanja. Uplaćivati putovanje kod njih jeste veliki rizik jer mi i država tu ne možemo da pomognemo - navodi Seničić.

Prevare se kriju iza jeftinih ponuda

Direktor Jute smatra da je do toga došlo prvenstveno zbog ovogodišnjih visokih cena aranžmana.

- Ljudi traže što jeftinije ponude, a na tim fotografijama smeštaja budu kvalitetni objekti s nerealno niskim cenama. Najveći broj tih ponuda generisan je veštačkom inteligencijom ili su pak fotografisani objekti u tuđem vlasništvu s tom namenom. Ljudi moraju da shvate da je internet otvorena mreža i da je teško na prvi pogled uočiti prevaru. Valjalo bi pokušati po fotografiji ili imenu pretražiti da li postoji veb-stranica ili iskustva ljudi koji su tu boravili. Opet je to mač sa dve oštrice jer se s lažnih profila ostavljaju pozitivni komentari - objašnjava Seničić i naglašava:

Šema prevare

- Ako ljudi već traže smeštaj na ovaj način, nikako ne treba unapred da uplaćuju novac jer sve do iznosa od 200 evra ne podleže krivičnoj odgovornosti, već je samo prekršaj, pa su prevaranti i opušteniji i obično traže avanse do ovog iznosa. Nakon uplate još neko vreme održavaju kontakt sa osobom, a onda njihov broj telefona postane nedostupan.

Majka sa dvoje dece ostala bez smeštaja u Grčkoj

Takođe, Juta savetuje turiste da uvek provere ima li agencija licencu za rad na njenom sajtu ili u Agenciji za privredne registre (APR) jer one poseduju garanciju putovanja koja štiti putnike u slučaju prestanka rada. Važno je i detaljno pročitati ugovor i osigurati da su svi dogovoreni uslovi, uključujući posebne zahteve, navedeni u pisanom obliku jer usmene informacije nemaju pravno dejstvo.

- Ukoliko koristite platforme poput Bukinga, obratite pažnju na skrivene troškove i takse koji se često navode sitnim slovima. Ove godine je to posebno specifično za Grčku, gde takse koje je obavezno platiti nisu vidno objavljenje, već se odvojeno navode dodatni iznosi za uplatu.

Bez smeštaja usred sezone

Seničić kaže da, ukoliko građani samostalno organizuju putovanje, moraju biti spremni da preuzmu deo odgovornosti za probleme na koje naiđu.

- Prethodnih dana imali smo dva slučaja preko Bukinga, gde su bili korektni i vratili su novac jer štite svoje klijente. Međutim, veći je problem kad ostanete bez smeštaja u drugoj državi usred sezone. Meni se desilo više puta da preko te platforme uplatim smeštaj, odemo tamo i u hotelu nam kažu da imaju kvar i da ne mogu da nam obezbede smeštaj, ali su nam obezbedili na drugom mestu, ali to je suprotan kraj grada. Stavljaju vas u situaciju da ništa ne možete da birate - kaže Seničić.

Stvari koje treba znati pre uplate putovanja

Proverite ima li agencija licencu za rad

Licencirane agencije daju garanciju putovanja koja štiti putnike u slučaju bankrota

Detaljno pročitajte ugovor i uverite se da su svi dogovoreni uslovi navedeni u pisanom obliku

Na platformama poput Bukinga obratite pažnju na skrivene troškove i takse

Pažljivo proverite sve podatke pre rezervacije i uplate

Autor: S.M.