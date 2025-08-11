Berta leti ide na dijetu: Evo kako foka čuva liniju i pobeđuje vrućinu! PINK U POSETI BEO ZOO VRTU

Ove visoke temperature, kako su teško pale nama ljudima, tako su isto teško pale i životinjama. Ekipa Pinka danas je posetila Beo Zoo vrt da proveri kako se životinjski stanovnici snalaze na skoro plus 40.

Naš prvi susret bio je sa Bertom, ušatom fokom koja ima svoj sistem rashlađivanja. Kako ga podnosi i šta joj pomaže da izdrži, otkrio nam je biolog Kristijan Ovari.

– U pitanju je ušata foka. Na svu sreću, to su stanovnici Afrike, onog južnog dela, tako da nisu im nisu strane te visoke temperature. Ali, naravno, vodimo računa o svemu tome - rekao je Ovari.

On objašnjava da se tu nalazi aparat čiler, koji hladi vodu na oko 15 stepeni.

– Tako da, kada je sve u opticaju, foka ima udobnu vodu ovde, zato i pliva oko tog dela.

Pored vode, vodi se računa i o ishrani.

– Moj dragi kolega, Miodrag Popović, zvani Munja, već je pripremio doručak Berti. To je sastavni deo priče, zato što moramo da joj smanjimo količinu hrane. Zimi mora da jede više, da bi bila oko 100 kila teška i spremna za zimu, a leti mora da bude spremna za plažu – znači da mora da se steše na 80 kilograma - kaže biolog.

Berta jede četiri vrste morske ribe, isključivo morsku ribu.

– Pošto Berta razmišlja stomakom, u stanju je skušu od 400 grama da proguta u jednom zalogaju. Ovako, hranjenjem sitnijom ribom, duže traje i malo je zavara. Ako mislimo da joj je prevruće, ubacimo joj zaleđenu ribicu u kanti sa vodom – to joj bude zanimacija - objašnjava Ovari.

Na pitanje novinara da li je to poput hladne poslastice, Ovari sa osmehom odgovara:

– Apsolutno.

Ovari otkriva i kako vrućine podnose ostale životinje.

– Mi ponosno stojimo ovde skoro 90 godina i gledamo da zbirka bude ukrojena tako da odgovara svim životinjama koje su smeštene kod nas. Sve životinje imaju mogućnost hlađenja, grejanja, sklanjanja sa sunca. Gmizavci su u zatvorenom prostoru i, verovali ili ne, nekima je još uvek hladno. Vikendom volimo da iznesemo koju zmijicu napolje da se posetioci upoznaju s njima, a njima to prija zbog sunčanja i vitamina D - kaže Ovari.

Pingvini trenutno borave u klimatizovanom prostoru na 25 stepeni, žirafa uživa u debelom hladu, a većina životinja može se videti i po vrućini.

– Ako dolazite u vrt, pre podne je uvek zanimljivo. Životinje su tu i radnim danima. Danas je ponedeljak, Munja hrani Bertu – uvek vredi doći rano ujutru da vidite šta radimo - zaključuje Ovari.

Autor: P. J.