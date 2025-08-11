NBS: Bruto devizne rezerve na kraju jula 28,33 milijardi evra, rast za 931,1 milion

Devizno tržište beleži obim trgovine od 623 miliona evra u julu, što je smanjenje u poređenju sa prethodnim mesecom, dok je vrednost dinara prema evru ostala stabilna.

Centralna banka Srbije je interventno kupila 530 miliona evra tokom jula radi očuvanja stabilnosti kursa dinara prema evru.

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije (NBS) su na kraju jula iznosile 28,33 milijardi evra i u odnosu na kraj juna povećane su za 931,1 milion evra, objavila je danas NBS.

Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 165 odsto i 6,7 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, navedeno je u saopštenju.

Neto devizne rezerve, odnosno bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima, na kraju jula iznosile su 24,06 milijardi evra, a u odnosu na kraj juna veće su za 984,3 miliona evra.

Iz NBS navode sa su prilivi u devizne rezerve u julu ostvareni po osnovu intervencija NBS na domaćem deviznom tržištu u iznosu od 680,0 miliona evra, kao i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u neto iznosu od 50,6 miliona evra.

Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita, hartija od vrednosti i plaćanja drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 81,5 miliona evra, kao i po drugim osnovima u neto iznosu od 49,0 miliona evra.

Pozitivan neto efekat tržišnih faktora u iznosu od 331,0 miliona evra rezultat je kretanja na međunarodnim tržištima - pre svega jačanja dolara prema evru za oko 2,6 odsto, kao i povećanja cene zlata u dolarima na međunarodnom tržištu za 0,4 odsto.

Iz NBS su naveli da su rezerve zlata na kraju jula iznosile rekordnih 50.788,8 kilograma i imale su vrednost od 4,71 milijardu evra, što je činilo 16,6 odsto bruto deviznih rezervi.

Tokom jula zlatne rezerve povećane su za 476,8 kilograma, u potpunosti kupovinom zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije Srbija Ziđin Koper.

U julu je povećana vrednost zlatnih rezervi u evrima za 176,8 miliona evra, većim delom usled delovanja tržišnih faktora (rast cene zlata u dolarima i jačanje dolara prema evru), a manjim delom usled kupovine gotovo pola tone zlata tokom meseca.

Od početka godine zlatne rezerve su povećane za 2,63 tone, dok je njihova vrednost povećana za 826,2 miliona evra, u ambijentu rasta vrednosti fine unce zlata u dolarima za 26,4 odsto i slabljenja dolara prema evru za 9,0 odsto na međunarodnom tržištu.

Kako se navodi, obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u julu iznosio je 623 miliona evra i bio je za 142,1 milion evra manji nego u prethodnom mesecu. U prvih sedam meseci ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 4.813,1 miliona evra.

U julu je vrednost dinara prema evru gotovo nepromenjena, dok je posmatrano od početka godine dinar nominalno oslabio prema evru za 0,1 odsto. NBS je na međubankarskom deviznom tržištu u julu kupila 530 miliona evra.

Od početka godine NBS je neto kupila 130 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, navedeno je u saopštenju.

