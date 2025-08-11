Stigao novi školski kalendar za đake u Srbiji! Oglasilo se Ministarstvo: Uvedene promene oko raspusta

Ministarstvo prosvete objavilo je kalendar za školsku 2025/2026. godinu, donoseći ključne datume za učenike, roditelje i nastavnike. Školska godina počinje 1. septembra, a polugodišta i raspusti su različito raspoređeni za đake u centralnoj Srbiji i Vojvodini.

Centralna Srbija

Prvo polugodište traje do 30. decembra 2025, a drugo polugodište počinje 19. januara 2026.

Završetak školske godine:

Osnovci: 12. jun 2026.

Srednjoškolci: 19. jun 2026.

Završni razredi:

Mali maturanti (osnovna škola): 29. maj 2026.

Maturanti gimnazija: 22. maj 2026.

Maturanti srednjih stručnih škola: 29. maj 2026.

Raspusti:

Jesenji: 10. i 11. novembar 2025.

Sretenjski: 16. do 20. februar 2026.

Prolećni: 10. do 14. april 2026.

Vojvodina

Kalendar za đake u Vojvodini ima nešto drugačiji raspored.

Prvo polugodište: Traje do 23. decembra 2025.

Drugo polugodište: Počinje 12. januara 2026.

Prolećni raspust:

Počinje 3. aprila, a završava se 14. aprila 2026.

Ove informacije su od ključne važnosti za planiranje porodičnih obaveza i godišnjih odmora, te roditeljima i učenicima preporučujemo da pažljivo prate kalendar Ministarstva prosvete.

Autor: S.M.