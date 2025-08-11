GOSPOJINSKI POST POČINJE ZA TRI DANA: Najkraće traje, ali svaki pravoslavni vernik treba da se strogo pridržava OVIH pravila

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u srijedu, 14. avgusta obeležiće početak Gospojinskog posta koji traje do 27. avgusta.

Gospojinski post, jedan od četiri velika godišnja posta u pravoslavlju, traje od 14. do 28. avgusta i po trajanju je najkraći. Ipak, smatra se strožim od božićnog i apostolskog posta.

Tokom ovog posta obavezno je postiti na vodi, osim nedeljom kada su dozvoljeni ulje i vino. Na praznik Preobraženja Gospodnjeg, 19. avgusta, može se jesti i riba.

Post nije samo odricanje od hrane – on ima i duhovnu dimenziju. Teolog Aleksandar Đurđević ističe da mnogi greše jer se fokusiraju samo na telesni post, zapostavljajući duhovno uzdržavanje od zlih misli i greha.

„Post nije samo o hrani, već o odricanju od strasti i požuda koje nas muče – bilo da su to prekomerno korišćenje telefona, televizije, ili pak loše navike kao što su alkohol i lenjost. Post je izlazak iz zone komfora, ali i put ka sjedinjenju sa Bogom kroz liturgiju i pričešće“, kaže Đurđević.

Postoje izuzeci i olakšice za one koji su bolesni, trudni, dojilje, putnike i one koji rade teške fizičke poslove. Ukoliko se vernik slučajno omrsi, treba da nastavi sa postom i obavesti duhovnika.

Osim toga, duhovnik naglašava da post nije samo o odricanju od hrane, već i o uzdržavanju od svađa, ogovaranja, neumerenosti, loših misli i dela. Sve to bi trebalo da važi ne samo u vreme posta, već i u svakodnevnom životu.

Autor: Iva Besarabić