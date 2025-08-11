AKTUELNO

Kolone duge 6 kilometara na aut putu Niš-Beograd: Opšti krkljanac, saobraćaj gotovo nemoguć! Ovo je razlog

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/VOJNET/ALEKSANDRA DRAŽIĆ ||

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija otežano

Na auto-putu E-75, na deonici između Jagodine i Batočine, u smeru prema Beogradu, danas popodne došlo je do lančanog sudara u kom je učestvovalo nekoliko putničkih vozila. Za sada je poznato da je pričinjena značajna materijalna šteta, a nema informacija o povređenima.

Zbog uviđaja i uklanjanja vozila sa kolovoza, saobraćaj se u smeru ka Beogradu odvija otežano, jednom saobraćajnom trakom, što je dovelo do formiranja koloneduge više od 6 kilometara. Na terenu su policija, hitna pomoć i putarske ekipe.

Vozačima se savetuje oprez i strpljenje, kao i korišćenje alternativnih pravaca preko Ćuprije ili Paraćina, dok se saobraćaj u potpunosti ne normalizuje.

Autor: D.B.

#Beograd

#Nis

#guzva

#kolona

#saobraćj nemoguc

