Vrućina može ozbiljno da ugrozi srce: Ako primetite ove znakove, hitno kod lekara

Mnogi možda ni ne znaju da imaju srčane tegobe dok ih velika vrućina ne pogorša do opasnog nivoa. Srce je pod dodatnim pritiskom jer organizam troši mnogo energije

Visoke temperature dodatno opterećuju srce, a simptomi srčanih problema često liče na znake drugih bolesti. Zato je važno prepoznati alarmantne znakove i reagovati na vreme.

Mnogi možda ni ne znaju da imaju srčane tegobe dok ih velika vrućina ne pogorša do opasnog nivoa. Srce je pod dodatnim pritiskom jer organizam troši mnogo energije da bi održao telesnu temperaturu, što povećava rizik od infarkta i poremećaja srčanog ritma

„Na visokim temperaturama srce mora da radi jače, pa ukoliko imate srčanu bolest, rizik od ozbiljnih komplikacija raste. Zato posebno obratite pažnju na simptome kao što su:“

Simptomi na koje treba obratiti pažnju:

Magla u glavi, vrtoglavica

Pojačano znojenje bez fizičkog napora

Bol ili pritisak u grudima koji se može širiti na vrat, vilicu, ramena ili levu ruku

Nemojte ignorisati ni ove znakove:

Konstantan osećaj umora i iscrpljenosti

Teškoće sa disanjem, nedostatak daha

Nepravilni ili ubrzani otkucaji srca

Mučnina i opšti osećaj nelagodnosti

Oticanje zglobova ili nogu, naročito ako se tokom dana pojačava

Ukoliko primetite bilo koji od ovih simptoma, nemojte čekati – potražite hitnu lekarsku pomoć.

Kako se zaštititi tokom vrućina?

Ostanite hidrirani, izbegavajte naporne aktivnosti u najtoplijem delu dana i boravite u hladovini ili klimatizovanim prostorijama. Pratite svoje zdravlje i nemojte potcenjivati upozoravajuće signale koje vam telo šalje.

Autor: D.B.