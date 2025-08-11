CELA SRBIJA 'U CRVENOM' Meteorolog izneo vremensku prognozu do kraja godine: Evo do kada će trajati vrućine i kad se očekuje PRVI SNEG!

Meteorolog Ivan Ristić najavljuje periode ekstremne vrućine sa temperaturama koje će dostizati i preko 40 stepeni Celzijusa, kao i povremena osveženja. Najveća vrućina se očekuje na jugu i istoku zemlje.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje na visoke temperature koje će vladati u Srbiji od 10. do 17. avgusta. Maksimalne temperature u većini mesta u Srbiji će se kretati od 34 do 38 stepeni Celzijusa, dok će ponegde prelaziti i 40 stepeni.

"Evo, obradovaću vas, danas će biti mnogo prijatnije nego juče. Juče je bilo 38, skoro 39 stepeni u Beogradu, a po Srbiji 40 stepeni. Danas će u Beogradu biti oko 33, što je 4-5 stepeni svežije. Sutra takođe, ova dva dana će biti dosta prijatnija, s tim da će na jugu Srbije biti toplije", rekao je za "Blic" TV meteorolog Ivan Ristić.

Kako kaže, Srbija će biti pod uticajem visokih temperatura, koje će dostići vrhunac sredinom nedelje.

"Ali od srede, ponovo dolaze vrućine. Cela Srbija će ponovo biti u crvenom, temperature će se kretati između 35 i 40 stepeni. Jedino će nas rashlađivati malo jugoistočni vetar koji će biti prirodni ventilator, ali biće veoma vruće."

U Beogradu se očekuju nešto niže temperature u odnosu na ostatak zemlje, ali će vrućina i dalje biti intenzivna.

"U Beogradu ne očekujemo više od 38, možda oko 36, maksimum 37 stepeni. Dakle, biće nešto prijatnije nego juče. A onda, sledeći ponedeljak, za jedno nedelju dana, ponovo dolazi jedno manje osveženje. Imaćemo periode otopljenja i manjih osveženja, ali ne očekujemo prodor hladnog vazduha kroz bečka vrata. Letnje vreme će trajati do kraja avgusta, sa oscilacijama u temperaturi"

Najveće vrućine se očekuju na jugu i istoku Srbije, gde su temperature tradicionalno visoke.

"Najgore će biti na jugu i istoku Srbije. Ćuprija je uvek najtopliji grad, tamo temperatura u ovim situacijama često prelazi 40 stepeni", kaže meteorolog.

Kakva nas jesen i zima čekaju

Ovo je već peti toplotni talas ove godine, a tendencija povećanja broja ovakvih talasa je primetna.

"Postaje normalno da imamo nekoliko dana sa temperaturama između 38 i 40 stepeni. Na dugoročnim prognozama možemo videti kakvo nas leto čeka, a kada je zima u pitanju, dosta meteorologa širom sveta najavljuje da će biti malo hladnija, ali te priče imamo svake godine."

Ristić izražava nadu da će zima biti hladnija i sa više snega, sa prvim snegom krajem novembra.

"Nadam se da će zima biti malo hladnija i snežnija. Najverovatnije prvi sneg krajem novembra, standardno. U septembru ćemo polako ući u jesenji mod, imaćemo jače osveženje, ali leto će se uglavnom nastaviti sa miholjskim letom, kada temperature budu oko 25 stepeni - idealno za šetnju," izjavio je Ristić za "Blic."

Autor: D.B.