Šok scene u centru Kragujevca: Potpuno go muškarac lagano šetao gradom, ljudi nemo pozmatrali prizor

Nedeljno popodne u centru Kragujevca obeležio je neuobičajen prizor koji je iznenadio mnoge prolaznike. Potpuno nag muškarac, bez ikakve žurbe, šetao je glavnim gradskim ulicama, privlačeći pažnju zatečenih građana.



Prisutni su ubrzo obavestili policiju, koja je izašla na teren i privela muškarca. Tokom privođenja nije pružao otpor, a njegovo ponašanje bilo je mirno i staloženo.

Razlozi ovog neobičnog postupka za sada nisu poznati, a nadležni organi će utvrditi sve okolnosti događaja.

Autor: D.B.