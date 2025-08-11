AKTUELNO

Društvo

DA, DOBRO STE ČULI! Kakvo šokantno otkriće: Nova vrsta tarantule sa ogromnim penisom (VIDEO)

Foto: Pixabay.com

Istraživači sa finskog Univerziteta u Turkuu otkrili su četiri nove vrste tarantula i dali im neobično ime – "kralj genitalija". Najveće otkriće u okviru novih vrsta je Satyrex ferox, čije ime znači "svirep", a ime je dobio zahvaljujući agresivnoj prirodi. Ostale su nazvane S. arabicus i S. somalicus, a imena su dobile po područjima u kojima su otkrivene (Arabijsko poluostrvo i Somalija), četvrta otkrivena vrsta je S. speciosus, zbog svetlije boje.

Pauci nemaju penise u tradicionalnom smislu. Koriste strukture slične rukama koje se zovu palpe, kojom hvataju spermu iz kanala u svom abdomenu, pa ubacuju u genitalni otvor ženke.

Mužjaci novoopisane vrste imaju najduže dlačice od svih poznatih tarantula, dužina je i do pet centimetara. Poređenja radi, većina vrsta tarantula ima dlačice samo dvostruko duže od oklopa.

Četiri nove vrste su grupisane u potpuno novi rod, koji sada uključuje i petu, prethodno opisanu vrstu, ali je smeštena u drugi rod.

- Na osnovu morfoloških i molekularnih podataka, oni se toliko razlikuju od svojih najbližih srodnika da smo morali da uspostavimo potpuno novi rod da bismo ih klasifikovali. Nazvali smo ga Satyrex - istakao je Alireza Zamani, arahnolog sa Univerziteta u Turkuu u Finskoj.

Pauci su dobili ime po satirima, muškim duhovima prirode iz starogrčke mitologije koji su poznati po svom nepristojnom ponašanju. Završetak reči "rex" je latinski za "kralj", a popularizovali su je likovi poput Edipa i tiranosaurusa .

- Preliminarno smo pretpostavljali da dugački prstići mogu omogućiti mužjaku da drži bezbedniju distancu tokom parenja i pomoći mu da izbegne napad i proždiranje od veoma agresivne ženke - naveo je Alireza Zamani sa Univerziteta u Finskoj.

Autor: D.B.

#Somalija

#ogroman penis

#otkrice

#pauk

#penis4

