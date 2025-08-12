ZA DVA DANA ISTIČE ROK ZA PLAĆANJE - ako ne platite na vreme, sledi kazna od 5.000 dinara i kamata!

Još samo dva dana ostalo je za plaćanje važne obaveze! Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu u Srbiji ističe 14. avgusta, a kašnjenje vas može skupo koštati!

Ovu obavezu imaju građani, preduzetnici i pravna lica, a plaća se tromesečno, u roku od 45 dana od početka kvartala – kako propisuje Zakon o porezima na imovinu.

Šta ako zakasnite?

Neće biti milosti – u slučaju kašnjenja slede:

Zatezna kamata od čak 16,5% godišnje

Novčana kazna od 5.000 dinara za fizička lica

Mogućnost pokretanja prekršajnog postupka

Da biste izbegli dodatne troškove i neprijatnosti, obavezno izmirite ratu na vreme!

Autor: Dalibor Stankov