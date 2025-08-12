Na Nemanjim apel iz Pefkohorija niko nije ostao imun! Ako uskoro ne stigne odgovor, propašće mu celo letovanje

U jednoj od srpskih grupa koje prate dešavanja u Grčkoj, pojavio se tužni apel Nemanje koji je po dolasku u Pefkohori shvatio da je nekako ostao bez svoje torbe i svih stvari.

Gubitak prtljaga ume itekako da poremeti odmor, naročito ako je putovanje bilo dugo ili se putniku ne ponudi konkretno rešenje.

Čini se da je konfuzija oko nestanka tobe utoliko veća jer, kako je Nemanja napisao, on ju je jasno obeležio i još napisao svoje prezime.

"Pozdrav svima, da li je neko možda greškom jutros u Pefkohoriju uzeo crnu putnu torbu sa belom trakom na kojoj piše prezime? Ostao sam bez odeće, a treba 10 dana ostati ovde. Hvala svima", upitao je u grupi izuzetno popularnoj među Srbima koji biraju Grčku za letovanje.

Odmah su mnogi počeli da se javljaju, neki sa savetima, neki da ispričaju svoje iskustvo, a neki i da bi bilo kakvim komentarom povećali vidljivost objave da bi gospodin što pre dobio pomoć.

Većina je tako savetovala da što pre kontaktira agenciju jer će oni imati najbolji uvid i jedini su koji mu ponuditi rešenje i pronalazak stvari u tom momentu.

Tako je naznačeno i da samo agencija ili njen predstavnik na lokaciji imaju brojeve telefona svih putnika koji su koristili taj autobus, pa da može redom da kontaktira dok se ne pronađe izgubljeni prtljag.

Ukoliko poznajete nekoga ko je putovao autobusom za Pefkohori nije na odmet da proverite da li je baš kod te osobe greškom završila putna torba i tako pomognete Nemanji koji u ovom trenutku ima samo ono što je uneo sa sobom.

Autor: S.M.