PRVI SNIMAK POŽARA KOD KLADOVA: Uvedena vanredna situacija, vatra guta oko 150 hektara zemlje! Sve raspoložive jedinice na terenu

Zahvaljujući brzoj intervenciji, na lice mesta su stigli helikopteri koji iz vazduha pomažu vatrogascima da obuzdaju vatru.

Požar većih razmera izbio je danas u naselju Kostol, u opštini Kladovo.
Zahvaljujući brzoj intervenciji, na lice mesta su stigli helikopteri koji iz vazduha pomažu vatrogascima da obuzdaju vatru.

– U ranim jutarnjim satima požar je zahvatao oko 70 hektara, ali se zbog vetra i visokih temperatura površina pod vatrom više nego udvostručila. Ugrožene su bile šume i kuće u naselju u Kladovu, ali je prva linija vatre zaustavljena kod domaćinstava. Trenutno štitimo vikendice koje su na udaru – rekao je za RINU predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić.

Vatra se proširila i na područje mesne zajednice Kostol, a u gašenju učestvuje 26 vatrogasnih vozila, veliki broj pripadnika službi zaštite i spasavanja, kao i helikopteri koji neprekidno nadleću požarište.

Danas oko 13 časova, u naselju Kostol, očekuje se i dolazak načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića.

Vatrena stihija koja je jutros buknula na području opštine Kladovo proširila se neverovatnom brzinom i trenutno guta više od 150 hektara terena.

Na teritoriji opštine uvedena je vanredna situacija, a borba sa vatrom se nastavlja.

