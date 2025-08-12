PINK.RS NA LICU MESTA! Pogledajte akciju gašenja požara u Kladovu! VATRA GUTA SVE PRED SOBOM (VIDEO)

U toku je akcija gašenja požara na teritoriji opštine Kladovo uz sve raspoložive snage ljudstva i dva helikoptera MUP-a, a upravo je na područje Kostola stigao i načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

Na licu mesta su i dva helikoptera koja učestvuju u gašenju vatre

Požar većih razmera izbio je jutros u opštini Kladovo, saopštio je MUP. Vatrena stihija proširila se neverovatnom brzinom i trenutno guta više od 150 hektara terena.

Zbog požara Sektor za vanredne situacije angažovao je i dve helikopterske jedinice radi efikasnije sanacije i gašenja vatre.

- U ranim jutarnjim satima požar je zahvatao oko 70 hektara, ali se zbog vetra i visokih temperatura površina pod vatrom više nego udvostručila. Ugrožene su bile šume i kuće u naselju u Kladovu, ali je prva linija vatre zaustavljena kod domaćinstava. Trenutno štitimo vikendice koje su na udaru - rekao je za RINU predsednik opštine Kladovo Saša Nikolić.

U Kladovu uvedena vanredna situacija

Vatra se proširila i na područje mesne zajednice Kostol, a u gašenju učestvuje 26 vatrogasnih vozila, veliki broj pripadnika službi zaštite i spasavanja, kao i helikopteri koji neprekidno nadleću požarište.



Kako se saznaje, u gašenju požara učestvuju letelice "Super Puma" i H145.

Na teritoriji opštine uvedena je vanredna situacija, a borba sa vatrom se nastavlja.

Požar u Majdanpeku ugašen

Požar koji je pre dva dana izbio u ataru sela Miroč, u opštini Majdanpek, ugašen je danas.

Kako Blic saznaje, požar je zahvatio površinu oko 150 hektara suve trave i niskog rastinja na teritoriji JP "Srbija šume", a ugašen je danas u 11:30 časova.

Autor: D.B.