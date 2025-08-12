Otkriveno kada se Srbi najviše se*saju: I nauka je umešala prste, da li ste iznenađeni terminom?

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji se najviše dece rađa u julu, avgustu i septembru, što znači da se Srbi najviše "vole" oko novogodišnjih praznika. Uticaj novogodišnje noći na natalitet je veoma čest kako u svetu, tako i kod nas.

Stručnjaci objašnjavaju da je to period neradnih dana kada su ljudi mnogo opušteniji, smanjen je nivo stresa, a sama ta praznična euforija budi u njima posebnu emociju.

Urolog i seksolog prof. dr Aleksandar Milošević potvrdio je za Informer da su Nova godina i Božić najpovoljniji za seks jer su ljudi oslobođeni poslovnih obaveza i stresa.

- Čak i onim parovima koji duže vreme pokušavaju da dobiju dete se posreći tada jer su pod manjim stresom. Ljudi se opuste i prepuste emociji i strasti. Tokom godine su uglavnom pod stresom zbog posla i brzog načina života. Kada dođu novogodišnji i božićni praznici parovi putuju, vole se, malo popiju, opuste se i posvećuju jedni drugima - prof. dr kaže Milošević.

Prema prošlogodišnjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, u septembru je rođeno 5.086 beba što je mnogo više, nego recimo u periodu od februara do jula, kada broj novorođene dece ne prelezi 5.000.

I hladno vreme im ide na ruku

Utvrđeno je da muškarci s normalnom produkcijom spermatozoida, proizvedu oko 70 miliona tih ćelija po mililitru semene tečnosti tokom zime, a od njih pet odsto ima brzu pokretljivost.

Naučnici zaključuju da je temperatura vazduha važna za kvalitet sperme. Činjenica je da je temperatura u skrotumu 1-2 stepena niža nego u celom telu. Zbog toga, da bi spermatozoidi sazreli, temperatura ne bi trebalo da bude viša od 34-35 stepeni, što je slučaj leti. Muške reproduktivne ćelije postaju manje aktivne ili umiru u potpunosti, što znači da je zima idealan period.

U junu 2024. bilo je 4.492 rođene bebe. A, onda je već tokom avgusta i septembra broj premašio 5.000 novorođene dece.

Autor: D.B.