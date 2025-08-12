Snimak mladoženje koji nasrće da udari mladu razbesneo svet - nastala opšta drama, jedva ga obuzdali (VIDEO)

Jedan nedavni snimak, nastao na jednoj svadbi, postao je viralan upravo zbog neprimerenog ponašanja mladoženje. Sve je počelo bezazleno, tokom tradicionalnog sečenja torte. Umesto da mladi pruži zalogaj, mladoženja je nekoliko puta izmakao parče kolača iz njenih usta kada je pokušala da zagrize, da bi potom grubo gurnuo desert pravo u njena usta.



Mlada se uz vidan napor trudila da ostane pribrana, odlučila da mu vrati istom merom sledeći zalogaj završio je duboko u njegovim ustima, uz popriličnu količinu šlaga po licu.

Reakcije na internetu bile su jednoglasne osuda.

- Opasno je deliti život sa nekim ko pred svima pokazuje ovakvu agresiju

- Ovo je razlog za trenutačni raskid braka

- Ako se ovako ponaša pred gostima, zamislite kako je iza zatvorenih vrata - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod snimka.

Autor: D.B.