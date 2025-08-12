AKTUELNO

Društvo

Snimak mladoženje koji nasrće da udari mladu razbesneo svet - nastala opšta drama, jedva ga obuzdali (VIDEO)

Izvor: Informer, Foto: x ||

Jedan nedavni snimak, nastao na jednoj svadbi, postao je viralan upravo zbog neprimerenog ponašanja mladoženje. Sve je počelo bezazleno, tokom tradicionalnog sečenja torte. Umesto da mladi pruži zalogaj, mladoženja je nekoliko puta izmakao parče kolača iz njenih usta kada je pokušala da zagrize, da bi potom grubo gurnuo desert pravo u njena usta.


Mlada se uz vidan napor trudila da ostane pribrana, odlučila da mu vrati istom merom sledeći zalogaj završio je duboko u njegovim ustima, uz popriličnu količinu šlaga po licu.

Reakcije na internetu bile su jednoglasne osuda.

- Opasno je deliti život sa nekim ko pred svima pokazuje ovakvu agresiju

- Ovo je razlog za trenutačni raskid braka

- Ako se ovako ponaša pred gostima, zamislite kako je iza zatvorenih vrata - samo su neki od komentara koji su se nizali ispod snimka.

Autor: D.B.

#MLADOZENJA

#Mlada

#nasrtanje

#snimak

#udarac

POVEZANE VESTI

Društvo

Snimak mladoženje koji fizički nasrće na mladu zgrozio svet: Jedva ga zaustavili da je ne udari, komentari gore (VIDEO)

Svet

Mladoženja maltretirao mladu, a onda su njena braća uzela stvar u svoje ruke: Nezapamćena krvava svadba!

Društvo

DRAMA NA VENČANJU: Mladoženja počeo da tuče mladu pred oltarom, nastala opšta makljaža, gosti bežali iz crkve

Društvo

KAKAV CAR! Snimak sa srpske svadbe hit na mrežama! Zbog mladoženjinog poteza mnogi Srbi poželeli da se odreknu starog običaja (VIDEO)

Zadruga

Ena Čolić razvezala jezik: Prvi put obelodanila detalje veze sa Breskvičinim bratom, zbog ovoga je pred ulazak u Elitu stavila tačku na njihov odnos!

Domaći

Ceca zaglavljena u koloni! Pogledajte hit snimak: Izašla iz kola, pa pred svima krenula da radi vežbe (VIDEO)