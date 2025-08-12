MEDA NI ZA LEK: Pčelari širom pomoravlja suočavaju se za velikim problemima

Ni iz jedne od 10.000 košnica koliko ih ukupno imaju, članovi udruženja pčelara "Pomoravlje" iz Jagodine nisu izvrcali ni gram bagremovog meda.

Istovremeno, oni koji su se selili u Vojvodinu, u sezoni suncokreta i uljane repice, imaće dobru "zimnicu" i nešto meda za sebe, što je bolje od "pronosa" njihovih kolega koje su se bile opredelile za planine, pa će sada livadsko-šumskog meda imati i za 60 odsto manje od očekivanja.

- Glavna je bagremova paša, krajem maja i početkom juna, a ona u Pomoravskom okrugu nije donela ni gram, što je slučaj i u čitavoj Srbiji. Proleće je bilo rđavo, pčele nisu ni imale pašu jer je mraz "obrao" voće, a pritom je od decembra prošle, do marta ove godine došlo i do pomora. I, najveća smrtnost zabeležena je prilikom izlaska iz zime, pa je samo u Pomoravlju stradalo 60 odsto pčelinjih društava. Primera radi, od 50 košnica opstala je samo jedna, a pčelarima je potrebno mnogo godina da bi se oporavili i mnogi već odustaju od ove delatnosti - objašnjava predsednik pomenutog Udruženja, Boban Mišić.

Kaže, pomor pčela nastao je zbog klimatskih promena, prekomerne upotrebe pesticida, oskudne polenove paše i bolesti među kojima prednjači parazit varoa.

- Trenutno pokušavamo da pčele održimo u životu, da ih što bolje spremimo za zimu, jer je pčelarska Nova godina počela 1. avgusta. One će tek naredne godine da daju med, a sada moramo da ih prihranjujemo do druge polovine septembra, kao da je bila dobra paša - ističe Mišić, i najavljuje da će tek u januaru na red doći i takozvane pogače.

Autor: D.B.