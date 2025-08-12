Srpkinja na autobuskoj stanici u Kraljevu pozajmila novac za kartu nepoznatoj devojci, a onda je usledila situacija koja je sve ostavila bez teksta

U svetu koji nas sve češće uči da budemo oprezni i sumnjičavi prema drugima, i dalje postoje trenuci koji vraćaju veru u ljude. Nekad je dovoljno samo malo poverenja i želje da pomognemo, pa da shvatimo da dobrih ljudi ima više nego što mislimo.

Nešto tako bi mogla da posvedoči i jedna Srpkinja, koja je na svom profilu na mreži Iks podelila lično iskustvo. Naime, dok je čekala autobus na autobuskoj stanici u Kraljevu, pritekla je u pomoć devojci koja je bila bez karte. Iako nije očekivala ništa zauzvrat, dobila je više nego što je dala – i potvrdu da se dobro zaista dobrim vraća.

"Čekamo autobus u Kraljevu na autobuskoj i tamo naravno ničega osim stajališta, i neka devojka me pita da li može u autobusu da se plati karticom, rekoh 'mislim da ne može, ali ako ti bude trebalo daću ti ja u kešu'. I naravno nije moglo.

Dam joj i ona mi kasnije prebaci 500 dinara više, kaže 'to ti je jer si tako vaspitana'. I sad ja joj kažem 'pa neprijatno mi je sad, nisi trebala da mi više prebacuješ'. Pričam majci, rekoh 'pa valjda bi svako to uradio' i majka kaže 'je l' ti stvarno misliš da ljudi hoće da pomognu nepoznatim ljudima za bilo šta?'", napisala je Srpkinja.

"Što više daš to više i dobiješ"

Njena objava izazvala je veliku pažnju na mreži Iks, gde su mnogi korisnici iskreno pohvalili njenu spremnost da pomogne nepoznatoj osobi.

"Ti si kraljica što si se ponudila bezuslovno da joj pomogneš a ona je kraljica što je pokazala da ceni tvoj gest, ceni tvoje vaspitanje i ljudske kvalitete", "Da bi nešto dobio moraš i da daš. Zato, nikada nisam voleo sebične ljude ni u emocijama ni škrtice", "Bravo za lep gest. Što više daš to više i dobiješ", pisali su joj oni.

"Ja tako nisam otišla kući"

Bilo je i onih koji su potvrdili reči njene majke, ističući da danas nije lako naići na ljude koji će zaista pomoći nepoznatom.

"Ja tako nisam otišla kući, a bilo mi je baš baš važno da stignem i još sam zamolila da platim kad dođemo jer će me sačekati neko i nije bilo šanse za šugavih 800 dinara! Ništa kartice, ništa molbe, tako da mama ti je u pravu 200%", napisala je još jedna korisnica.

