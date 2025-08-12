AKTUELNO

ZLATNI RETRIVER MISLI DA JE KRAVA: Pogledajte jedan od najviralnijih snimaka na mrežama! LJUDI SE TOPE OD PRIZORA (VIDEO)

Foto: Unsplash.com

Neki psi laju, drugi zavijaju, ali zlatni retriver po imenu Sandej radi nešto potpuno drugačije - on muče. I to ne bilo kako, već glasno i uverljivo, dok na glavi nosi preslatku kapu u obliku krave.


U videu koji je osvojio internet, ovaj neodoljivi pas ispušta dubok i otegnut zvuk koji neverovatno podseća na kravu, a snimak je nemoguće pogledati samo jednom.

Snimak je izazvao lavinu oduševljenih komentara. Korisnici interneta njegovu izvedbu su nazvali veličanstvenom, a Sandej je postao prava zvezda.

Komentari su se samo nizali:

- Najslađa zlatna krava koju sam ikada videla - napisala je jedna osoba.

- U ovom trenutku, nisam siguran da li je to zlatni retriver ili pahuljasta krava - dodao je drugi.

Više od običnih zabavljača

Iako su poznati po svojim velikim i zabavnim ličnostima, zlatni retriveri su mnogo više od simpatičnih šaljivdžija. Radi se o jednoj od najpametnijih i najsvestranijih rasa pasa. Izvorno uzgajani u Škotskoj kao lovački psi, trenirani su za donošenje ptica iz vode. Zbog toga imaju takozvani „nežan ugriz“, što znači da mogu da nose predmete u ustima, poput pataka ili plišanih igračaka, a da ih ne oštete.

Izuzetno su laki za dresuru i željni da ugode vlasniku, zbog čega se često koriste kao psi pomagači, terapijske životinje, te u akcijama potrage i spasavanja. Obožavaju društvo, brzo uče komande i iskreno se trude da usreće svoje ljude. Poznati su i po tome što se odlično slažu sa decom, drugim kućnim ljubimcima, pa čak i sa strancima.

