'POZVALI SU ME IZ BOLNICE I PITALI DA LI SAM IMALA ODNOSE S MRTVACEM' Beograđanka nakon što je otišla kod lekara, saznala da je žrtva opasnog maga

Beograđanka srednjih godina bila je žrtva jednog prevaranta koji joj je predstavljen kao veliki mag i kao neko ko ima rešenje za sve njene probleme.

Da je žrtva opasnog prevaranta, shvatila je nakon odlaska kod lekara u inostranstvo, nakon što su je lekari pitali otkud na njoj bakterije koje se nalaze na mrtvim ljudima. Tada je posumnjala da joj je taj mag davao da pije vodu kojom se kupaju mrtvaci!

- Sve je počelo 2014, nakon što sam primetila pozitivne promene na prijateljici. Ona mi je rekla da je upoznala lekara Arapina koji joj je dosta pomogao. Kako sam tada prolazila kroz težak period u životu, rekla sam sebi - što da ne, možda i meni može da pomogne - u ranijoj ispovesti za „Alo !““ otvarila je dušu žena, koja je insistirala na anonimnosti.

Prema njenim rečima, u ordinaciji na Dorćolu, u Beogradu, videla je veliki broj žena, među kojima je bilo i javnih ličnosti i svi one su bile zadovoljne i iznosile su pozitivne komentare u vezi s „magom”.

- Tokom razgovora je pogodio da se razvodim i da, iako imam dobar posao u inostranstvu, nisam srećna. Rekao mi je da ima rešenje za mene i da će poraditi na mojoj sreći. Tada sam osetila neko olakšanje, bukvalno kao da mi je neko skinuo džak cementa sa ramena. Počeo je da pada u neki trans, da izgovara neke bajalice na arapskom jeziku i bilo mi je bolje. Nakon nekog perioda usledio je njegov poziv, uz izgovor da seanse još nisu završene. Viđala sam se sa njim u toj ordinaciji i na javnim mestima. On mi je dao i neku zaštitu, odnosno neki trouglasti zamotuljak i rekao da je to amajlija. I tako, malo-pomalo, počeo je da mi se nabacuje, onako diskretno. Priznajem, imao je šarma i malo mi je prijalo, ali kako sam proživljavala težak period, nisam bila spremna za vezu ili avanturu - u dahu priča naša sagovornica.

Prema njenim rečima, jasno mu je stavila do znanja da ne želi ni vezu ni avanturu. Ona mu je rekla da je u Beograd došla samo da se sredi i da uskoro mora da se vrati u inostranstvo, gde živi i radi.

- Pozvao me je u ordinaciju i prvo što sam primetila je da nema klijenata. Dao mi je neki sok, a potom i flašu vode, rekavši da moram da je pijem u narednom periodu. Međutim, postao je navalentan, ali je bio pristojan. Na tome se sve završilo. Nakon odlaska u inostranstvo, na koži mi se pojavio čudan osip i pogoršalo mi se psihičko stanje. Usledili su odlasci kod lekara, ispitivanja, a unutašnji glas mi je govorio - zovi tog maga. Tokom razgovora s njim osećala sam veliki spokoj i bivalo je bolje.

U međuvremenu, pozvali su me iz bolnice i rekli da dođem. Lekari su mi postavljali razna pitanja i na kraju me šokirali pitanjem da li sam imala odnos s mrtvim čovekom. Objasnili su mi da je osip prozrokovan bakterijama koje se nalaze na telima mrvih ljudi. Počela sam da ih napadam, ali sam se setila flaše s vodom koju sam dobila od maga. Donela sam im flašu i analizom je potvrđeno prisustvo tih bakterija. Shvatila sam da je on na taj način hteo da me poseduje - ispričala je naša sagovornica.

Nesrećna žena je nakon šokantnog otkrića da je pila vodu kojom se kupaju mrtvaci zapala u još težu depresiju i trebalo joj je bukvalno tri godine da se oporavi.

- Osim fizičkih problema, imala sam i psihičke, ali uz pomoć psihologa i vere uspela sam da se oporavim i nastavim svoj život. Ovom što što sam ispričala sam želela samo da skrenem pažnju na to kakvi bolesnici se kreću naokolo i šta su sve spremni da urade kako bi bili sa ženom ili da na lak način dođu do novca. Shvatila sam da je dobar psiholog, koji koristi nesreću ljudi za ostvarivanje svojih ciljeva - dodaje naša sagovornica.

Autor: D.B.