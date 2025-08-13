AKTUELNO

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno davanje krvi, to mogu da urade na ovim lokacijama.

Velika Plana, Centar za kulturu "Masuka" 9-14 časova

Kostolac, Termoelektrana Kostolac B 9-14 časova

Lajkovac, kod pošte, autobus 9-15 časova

Šabac, Kulturni centar 9-15 časova

Šabac, Hemofarm 10-15 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

