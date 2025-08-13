AKTUELNO

Društvo

Stigla najnovija informacija iz Narodne banke Srbije: Pogledajte koliki je danas evro!

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Dinar će danas neznatno promeniti vrednost prema evru i zvanični srednji kurs biće 117,1724 dinara za evro, saopštila je Narodna banka Srbije.

Zvanični srednji kurs juče je 117,1713 dinara za jedan evro.

Dinar će prema evru sutra vredeti isto kao pre mesec dana, a 0,1 odsto manje nego pre godinu dana i na početku ove godine.

Najveća vrednost dinara prema evropskoj valuti ove godine bila je kada je za evro bilo potrebno 117,0479 dinara, dok je najslabija bila kada je zvanični srednji kurs iznosio 117,2530 dinara.

pročitajte još

Danas imate mogućnost da na ovim mestima pokažite humanost na delu! Pomozite i nekome spasite život!

pročitajte još

DANAS BEZ STRUJE OVA BEOGRADSKA OPŠTINA! Isključenja počinju od 8.30 časova, proverite da li je vaša ulica na spisku!

Autor: A.A.

#Dinar

#Evro

#Kurs

#Narodna Banka Srbije

POVEZANE VESTI

Društvo

NEZNATNA PROMENA: Zvanični srednji kurs danas je 117,2102 dinara za evro

Društvo

NEZNATNA PROMENA: Zvanični srednji kurs danas je 117,2371 dinar za evro

Društvo

NBS OBJAVILA: Zvanični srednji kurs je 117,18 dinara za evro

Društvo

Zvanični srednji kurs danas je 117,0116 dinara za jedan evro

Društvo

NBS: Zvanični srednji kurs danas je 117,1474 dinara za jedan evro

Društvo

NEZNATNA PROMENA: Zvanični srednji kurs danas je 117,08 dinara za jedan evro