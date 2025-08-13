U Srbiji alarmantno: U poslednja 24 sata lokalizovano više od 180 požara - Evo gde je najkritičnije

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković izjavio je danas da trenutno ima 13 aktivnih požara na otvorenom prostoru na teritoriji Srbije i da je u poslednja 24 sata lokalizovano više od 180 požara.

Milenković je za Javni servis rekao da je zbog tih 13 aktivnih požara angažovano 50 pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) sa 26 vozila.

- Najveći broj požara na otvorenom bio je na teritoriji Borskog upravnog okruga. Tokom jučerašnjeg dana najveći intenzitet angažovanja imali smo na teritoriji opštine Kladovo. U poslednja 24 sata evidentiran je 181 požar, ali su brzom i efikasnom intervencijom svi lokalizovani i nastaviće se sa akcijom gašenja požara kako bi se ubrzo i likvidirali - rekao je Milenković.

Prema njegovim rečima, najteža situacija tokom jučerašnjeg dana bila je kod Kladova, gde je vatra zahvatila više od 100 hektara trave i niskog rastinja, ali je požar lokalizovan. Naveo je da su sve snage MUP i sektora za vanredne situacije raspoložive i nalaze se na terenu kako bi pravovremeno reagovale gde god bude postojala potreba.

Milenković je pozvao građane da ne koriste otvoreni plamen i da ne spaljuju biljne ostatke i smeće, jer to može izazvati požar. Takođe, ukoliko primete požar, građani treba da što pre pozovu broj 193.

Podsetio je da postoje kazne za pravna i fizička lica za izazivanje požara.

- Kada govorimo o otvorenom prostoru, zaprećeno je od 300.000 do milion dinara za pravna lica koja ne poštuju odredbe zakona, odnosno spaljuju useve, biljne ostatke i smeće, a takođe je zabranjeno i za fizička lica korišćenje otvorenog plamena u šumi, kao i 200 metara od ruba šume za šta su predviđene kazne od 10.000 do 50.000 dinara za fizička lica, a takođe 10.000 dinara je kazna i za fizička lica ukoliko spaljuju useve, biljne ostatke i smeće na otvorenom prostoru - rekao je Milenković.

Govoreći o delu svojih kolega koji je zajedno sa helikopterskom jedinicom u Crnoj Gori gde pomažu u gašenju požara, Milenković je rekao da imaju veliki intenzitet angažovanja i da su juče imali 71 nalet na više lokacija u širem rejonu Podgorice.

- Po nalogu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, na osnovu sporazuma o zaštiti i spasavanju između Crne Gore i Srbije, od ponedeljka se u Crnoj Gori nalazi šest pripadnika helikopterske jedinice i jedan pripadnik sektora za vanredne situacije sa helikopterom. Prema informacijama koje dobijamo, izuzetno je značajna njihova uloga u gašenju požara na otvorenom prostoru i pomoći lokalnim vlastima, tako da će i danas nastaviti sa angažovanjem po odluci lokalnih vlasti gde god bude bilo potrebe za tim - rekao je Milenković.

