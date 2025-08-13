Tabaković otkriva: Cena voća podigla inflaciju, ali stižu dobre vesti za 2026!

Guvernerka Narodne banke Srbije, Jorgovanka Tabaković, upozorava da će inflacija u drugoj polovini 2025. godine verovatno ostati pri gornjoj granici ciljanog opsega (3 ± 1,5 %), što je iznad ranije procene.

Na svečanom predstavljanju avgustovskog izveštaja o inflaciji, Tabaković je istakla:

Jun: rast inflacije na 4,6 %

Jul: dalji skok na 4,9 %

Uzroci: poskupljenje neprerađene hrane i nafte nakon napetosti u svetu, ali i drastičan rast cena voća uzrokovan prolećnim mrazem i sušom — voće je poskupelo 36 %, a uticaj na ukupnu inflaciju bio je +0,5 procentnih poena.

Dodala je da je bazna inflacija (bez hrane, energije, alkohola i cigareta) iznosila 4,7 % u junu i julu — prvi put od aprila 2024. usporila i našla se ispod ukupne inflacije.

Za 2026. godinu, Tabaković predviđa pad inflacije na oko 4 %, što bi konačno donelo stabilizaciju unutar ciljanih okvira.

Što se tiče privrednog rasta:

Drugo tromesečje 2025.: BDP porastao za 2,0 % (godišnja stopa)

Ceo 2025.: nova projekcija rasta iznosi 2,75 %, niže od ranijih očekivanja zbog slabije poljoprivrede, negativnih vremenskih uslova i protestnih tenzija.

Optimistični su signali iz industrije: automobilskog izvoza i infrastrukturnih projekata (“Skok u budućnost – Ekspo 2027”) koji bi mogli da poguraju rast u drugoj polovini godine.

Za period 2026–2027., očekuje se stabilan rast BDP-a od 4–5 %, sa 2027. godinom na gornjem kraju tog opsega — zahvaljujući sektoru usluga i neto izvozu.

Strane direktne investicije (SDI):

Sredinom godine pristiglo je 1,5 milijardi evra, što je za oko 40 % manje nego 2024. Ipak, u poslednja dva meseca registruje se stabilizacija i približavanje prosečnim mesečnim prilivima prošle godine.

Štednja građana ide uzlaznom putanjom:

Dinarska štednja porasla 11 puta tokom 13 godina — sada je iznad 200 milijardi dinara.

Devizna štednja skoro udvostručena — sa 8,3 na 15,8 milijardi evra.

Autor: Dalibor Stankov