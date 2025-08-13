RHMZ ODJEDNOM IZDAO TRI UPOZORENJA! Jedno važi SAMO za Beograd – EKSTREMNE temperature, stiže i nagli pad!

RHMZ upozorenje!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas čak tri upozorenja odjednom zbog nadolazećeg talasa ekstremno visokih temperatura koje će zahvatiti celu Srbiju!

Do subote, 16. avgusta, očekuje se tropski talas sa temperaturama između 34 i čak 38 stepeni, dok je za područje Beograda izdato posebno upozorenje – prestonicu očekuje čak 36 stepeni u najtoplijem delu dana.

Ali to nije sve – RHMZ upozorava i na ekstremno povećan rizik od požara na otvorenom, posebno u šumskim i poljoprivrednim predelima! Suvo tlo, izostanak padavina i visoke temperature stvaraju idealne uslove za širenje vatre, pa stručnjaci apeluju na građane da budu krajnje oprezni.

– I najmanja varnica može izazvati ogroman požar – upozoravaju iz RHMZ-a.

Dobra vest je da se manji pad temperature očekuje u nedelju i početkom sledeće sedmice, kada bi se dnevne vrednosti trebale kretati između 30 i 32 stepena.

Autor: Dalibor Stankov