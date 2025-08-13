'Ako piješ – ne vozi!' MUP objavio ŠOKANTNE podatke i najavio masovne kontrole posle festivala! Svako vozilo biće zaustavljeno i alkotestirano

Leto, festivali, dobra zabava – ali i ozbiljna opasnost na putu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Srbije oglasilo se na zvaničnom Instagram nalogu dramatičnim upozorenjem svim vozačima: "Ako piješ – ne vozi!"

Zbog sve učestalijih incidenata izazvanih vožnjom pod dejstvom alkohola, saobraćajna policija će tokom svih letnjih festivala u Srbiji biti prisutna i kontrolisati svako vozilo koje napušta festivalske zone. Vozači će obavezno biti alkotestirani.

Podaci koje je MUP izneo su alarmantni:



- Preko 18.000 vozača isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

- 3.500 njih zadržano jer su vozili sa više od 1.20 promila alkohola u krvi

- 25 osoba poginulo, a više od 600 povređeno u saobraćajnim nezgodama koje su izazvali pijani vozači

Nema kompromisa – nema izgovora.

MUP apeluje: koristi taksi, javni prevoz ili neka vozi trezan prijatelj. Jedna pogrešna odluka može zauvek promeniti sve.

Autor: Dalibor Stankov