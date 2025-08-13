Obeležena 219. godišnjica jedna od najznačajnijih bitaka Prvog srpskog ustanka - Boja na Mišaru

Na Mišaru kod Šapca danas je državnom ceremonijom obeležena 219. godišnjica jedne od najznačajnijih bitaka Prvog srpskog ustanka – Boja na Mišaru iz 1806. godine, u kojoj su ustanici predvođeni Karađorđem porazili znatno brojniju tursku vojsku.

Sećanje na junaštvo mišarskih boraca, opevano u pesmi Filipa Višnjića, i danas podseća na odlučnost i hrabrost srpskog naroda. Vence na spomenik položili su predstavnici Vlade Srbije, Vojske Srbije, načelnik Mačvanskog okruga Željko Marjanivić, ali i delagacije grada Šapca i boračkih organizacija.

- Težak je put do slobode, a ljudi iz ovog kraj to znaju, jer se priča i Boju na Mišaru prenosi sa kolena na koleno. Mlade generacije se o Karađorđu i junacima, koji su život dali da bi mi živeli u slobodnoj Srbiji mogu upoznati i u mišarskom muzeju, gde je dostupna stalna postavka o ovom značajnom istorijskom događaju - rekao je na državnoj ceremoniji gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić.

Čuvenu bitku je ovekovečio Filip Višnjić u narodnoj pesmi "Boj na Mišaru", a ona simbolizuje odlučnost i hrabrost srpskog naroda.

- Ove godine obeležavamo 219 godina od slavne pobede, a sledeće ćemo jubilej od 220 godina proslaviti na još višem nivou. Ovo nije samo epska, već i istorijska pobeda – 15.000 Karađorđevih vojnika savladalo je nadmoćniju tursku vojsku, izjavio je Zoran Antić, državni sekretar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Autor: S.M.