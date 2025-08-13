AKTUELNO

Društvo

Obeležena 219. godišnjica jedna od najznačajnijih bitaka Prvog srpskog ustanka - Boja na Mišaru

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na Mišaru kod Šapca danas je državnom ceremonijom obeležena 219. godišnjica jedne od najznačajnijih bitaka Prvog srpskog ustanka – Boja na Mišaru iz 1806. godine, u kojoj su ustanici predvođeni Karađorđem porazili znatno brojniju tursku vojsku.

Sećanje na junaštvo mišarskih boraca, opevano u pesmi Filipa Višnjića, i danas podseća na odlučnost i hrabrost srpskog naroda. Vence na spomenik položili su predstavnici Vlade Srbije, Vojske Srbije, načelnik Mačvanskog okruga Željko Marjanivić, ali i delagacije grada Šapca i boračkih organizacija.

Foto: Pink.rs

- Težak je put do slobode, a ljudi iz ovog kraj to znaju, jer se priča i Boju na Mišaru prenosi sa kolena na koleno. Mlade generacije se o Karađorđu i junacima, koji su život dali da bi mi živeli u slobodnoj Srbiji mogu upoznati i u mišarskom muzeju, gde je dostupna stalna postavka o ovom značajnom istorijskom događaju - rekao je na državnoj ceremoniji gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić.  

Foto: Pink.rs

Čuvenu bitku je ovekovečio Filip Višnjić u narodnoj pesmi "Boj na Mišaru", a ona simbolizuje odlučnost i hrabrost srpskog naroda.

Foto: Pink.rs

- Ove godine obeležavamo 219 godina od slavne pobede, a sledeće ćemo jubilej od 220 godina proslaviti na još višem nivou. Ovo nije samo epska, već i istorijska pobeda – 15.000 Karađorđevih vojnika savladalo je nadmoćniju tursku vojsku, izjavio je Zoran Antić, državni sekretar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. 

Autor: S.M.

#Mišar

#Prvi srpski ustanak

#bitka

#obeležavanje

#Šabac

POVEZANE VESTI

Društvo

U čast velikana: Na Kuli Beograd obeležena godišnjica rođenja Meše Selimovića

Svet

U Japanu obeležena 13. godišnjica od nuklearne katastrofe u Fukušimi

Beograd

'SREĆA JE LEPA SAMO DOK SE ČEKA' Godišnjica rođenja Desanke Maksimović obeležena na Kuli Beograd

Politika

'Svaki pasivan otpor je uvek tragičan!' ĐURĐEV: Srbija ima dovoljno snage, ima svoj vojsku, ima svoje snage bezbednosti, ima svoju naciju!

Beograd

Dva srpska velikana! U Beogradu obeležena godišnjica rođenja Ive Andrića i Mihajla Pupina (VIDEO)

Politika

OBELEŽENA 21. GODIŠNJICA POGROMA NAD SRBIMA NA KIM: Još jedno gorko svedočenje o ljudskoj nepravdi, ali istovremeno i o veličini i snazi duhovnog podv