AKTUELNO

Društvo

MUP najavio akciju: Žurka pod posebnim nadzorom - Evo gde će biti najviše kontrole

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) obavestilo je javnost da će tokom letnjih festivala u Srbiji biti pojačana kontrola radi bezbednosti u saobraćaju.

Kako su naveli u opisu svoje objave na Instagram profilu, ekipe na terenu kontorlisaće svako vozilo koje napusti zonu festivala, a takođe će i alkotestirati vozače.

- Leto je vreme muzičkih festivala, većih okupljanja i dobrog provoda. Nažalost, zbog vožnje pod dejstvom alkohola mnogima se provod pretvori u tragediju. Ako si seo za volan - nema kompromisa i izgovora. Tokom svih letnjih festivala u Srbiji, saobraćajna policija će biti prisutna i kontrolisaće svako vozilo koje napušta zonu festivala i alkotestiraće vozače - piše u objavi MUP-a.

Naglasili su da je čak 3.500 vozača zadržano zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

- Naglašavamo da je samo ove godine viṣ̌e od 18.000 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, 3.500 vozača je zadržano u službenim prostorijama jer su vozili sa više od 1.20 promila, i nažalost 25 osoba je poginulo, a više od 600 je povređeno u saobraćajnim nezgodama koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola - napisali su u objavi i uputili važan apel:

"Ako piješ - ne vozi. Uzmi taksi, noćni prevoz ili neka vozi trezan prijatelj.
Sve je bolje od izbora da voziš pijan."

Autor: S.M.

#Kontrola

#MUP

#Policija

#Saobraćaj

#letnji festivali

POVEZANE VESTI

Društvo

MUP najavio kontrolu vozača od 21. so 23. maja: Evo koga će zaustavljati ovog puta

Društvo

Pojačana kontrola saobraćaja zbog OVOG PREKRŠAJA, kazna ide do 120.000 dinara: MUP izdao upozorenje

Društvo

U SLUČAJU NEZGODE ODMAH POZVATI 192! Apel MUP: Korišćenje divljih kupališta zabranjeno je i opasno zbog muljevitog dna, neprozirne vode, vodenih struj

Društvo

Vaša PAŽNJA spasava živote! MUP uputio još jedan apel pešacima, u toku akcija pojačane kontrole saobraćaja

Društvo

NOSI KACIGU, BUDI VIĐEN I POŠTUJ PRAVILA: MUP izdao niz obaveštenja kako da biciklisti bezbedno učestvuju u saobraćaju!

Društvo

MUP objavio pravila vožnje električnog trotineta u Srbiji: Od sutra počinje pojačana kontrola (VIDEO)