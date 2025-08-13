MUP najavio akciju: Žurka pod posebnim nadzorom - Evo gde će biti najviše kontrole

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) obavestilo je javnost da će tokom letnjih festivala u Srbiji biti pojačana kontrola radi bezbednosti u saobraćaju.

Kako su naveli u opisu svoje objave na Instagram profilu, ekipe na terenu kontorlisaće svako vozilo koje napusti zonu festivala, a takođe će i alkotestirati vozače.

- Leto je vreme muzičkih festivala, većih okupljanja i dobrog provoda. Nažalost, zbog vožnje pod dejstvom alkohola mnogima se provod pretvori u tragediju. Ako si seo za volan - nema kompromisa i izgovora. Tokom svih letnjih festivala u Srbiji, saobraćajna policija će biti prisutna i kontrolisaće svako vozilo koje napušta zonu festivala i alkotestiraće vozače - piše u objavi MUP-a.

Naglasili su da je čak 3.500 vozača zadržano zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

- Naglašavamo da je samo ove godine viṣ̌e od 18.000 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola, 3.500 vozača je zadržano u službenim prostorijama jer su vozili sa više od 1.20 promila, i nažalost 25 osoba je poginulo, a više od 600 je povređeno u saobraćajnim nezgodama koje su izazvali vozači pod dejstvom alkohola - napisali su u objavi i uputili važan apel:

"Ako piješ - ne vozi. Uzmi taksi, noćni prevoz ili neka vozi trezan prijatelj.

Sve je bolje od izbora da voziš pijan."

Autor: S.M.