NOVI USLOVI ZA PENZIONISANJE SLEDEĆE GODINE: Evo koje promene vas čekaju i šta treba da znate pre podnošenja zahteva

U 2026. godini nastavlja se postepeno izjednačavanje starosne granice za penzionisanje žena sa muškarcima, koje će trajati do 2032. godine. Prema važećim propisima, žena u ovoj godini može da ostvari pravo na starosnu penziju sa 64 godine i 2 meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Starosna penzija – osnovni uslov

Za redovnu starosnu penziju u 2026. godini potrebno je:

64 godine i 2 meseca života

najmanje 15 godina staža osiguranja

Ovo je pomeranje od četiri meseca u odnosu na 2025. godinu (63 godine i 10 meseci).

Penzija bez obzira na godine – 45 godina staža

Pravo na penziju bez obzira na godine života i dalje imaju žene sa 45 godina radnog staža, pod uslovom da su svi doprinosi uredno uplaćeni. Pre odluke o podnošenju zahteva, preporučuje se provera evidencije u PIO Fondu putem M-4 obrasca ili direktno u filijali, kako bi se izbegle neprijatne situacije.

Prevremena penzija

U 2026. godini uslov za prevremenu penziju je 60 godina života i najmanje 40 godina staža. Ipak, treba imati na umu da se prevremena penzija trajno umanjuje za 0,34% po mesecu koji nedostaje do pune starosne granice (65 godina), što može značiti umanjenje do 20,4%.

Beneficirani radni staž

Žene koje rade na poslovima sa beneficiranim stažom mogu otići u penziju ranije, jer im se radni staž računa sa uvećanim trajanjem (npr. 12 meseci rada = 14 ili 16 meseci staža), što zavisi od vrste posla i stepena beneficije.

Postepeno izjednačavanje do 2032.

Do 2032. godine granica za odlazak žena u penziju će se svake godine povećavati za dva do šest meseci, dok ne dostigne 65 godina života. Minimalni uslov od 15 godina staža ostaje isti.

Uslovi za odlazak žena u penziju od 2025. do 2032. godine



Godina - Starosna granica - Minimalni staž - Penzija bez obzira na godine

2025 63 g. 10 m. 15 godina 45 godina staža

2026 64 g. 2 m. 15 godina 45 godina staža

2027 64 g. 4 m. 15 godina 45 godina staža

2028 64 g. 6 m. 15 godina 45 godina staža

2029 64 g. 8 m. 15 godina 45 godina staža

2030 64 g. 10 m. 15 godina 45 godina staža

2031 65 g. 15 g. 45 godina staža

2032 65 g. 15 g. 45 godina staža

Autor: A.A.