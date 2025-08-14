GUŽVE NA GRANICAMA Na izlazu iz Srbije na prelazu Batrovci čeka se oko 60 minuta: U Sremskoj Rači i do 2 sata

Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu čekaju čak 120 minuta.

Na graničnom prelazu Gradina na ulazu i Preševo na izlazu vreme čekanja iznosi 20 minuta.

Vozači koji planiraju putovanje preko graničnog prelaza Batrovci danas treba da računaju na zadržavanje od 60 minuta pri izlasku iz zemlje, saopštila je Uprava granične policije. Osim toga, duža čekanja beleže se i na graničnim prelazima Preševo i Gradina, dok kamioni na Sremskoj Rači čekaju čak 120 minuta.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, putnička vozila se danas najduže zadržavaju na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to 60 minuta.

Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), na putničkim terminalima, na graničnom prelazu Gradina na ulazu se čeka 20 minuta, a isto toliko se čeka na izlazu na graničnom prelazu Preševo.

Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu se čeka 120 minuta.

Autor: S.M.