AKTUELNO

Društvo

GUŽVE NA GRANICAMA Na izlazu iz Srbije na prelazu Batrovci čeka se oko 60 minuta: U Sremskoj Rači i do 2 sata

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Kamioni na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu čekaju čak 120 minuta.

Na graničnom prelazu Gradina na ulazu i Preševo na izlazu vreme čekanja iznosi 20 minuta.

Vozači koji planiraju putovanje preko graničnog prelaza Batrovci danas treba da računaju na zadržavanje od 60 minuta pri izlasku iz zemlje, saopštila je Uprava granične policije. Osim toga, duža čekanja beleže se i na graničnim prelazima Preševo i Gradina, dok kamioni na Sremskoj Rači čekaju čak 120 minuta.

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 17.15 časova, putnička vozila se danas najduže zadržavaju na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to 60 minuta.

Kako je saopštio Auto-moto savez Srbije (AMSS), na putničkim terminalima, na graničnom prelazu Gradina na ulazu se čeka 20 minuta, a isto toliko se čeka na izlazu na graničnom prelazu Preševo.

Na teretnim terminalima, na graničnom prelazu Sremska Rača na izlazu se čeka 120 minuta.

Autor: S.M.

#Batrovci

#Gužve

#Srbija

#granice

#čekanje

POVEZANE VESTI

Društvo

Na prelazu Preševo putnička vozila čekaju pola sata na izlazu iz Srbije

Društvo

Kamioni na Horgošu i Sremskoj Rači na izlazu iz zemlje ČEKAJU TRI SATA: Evo kakvo je stanje na putničkim terminalima

Društvo

AMSS: Zadržavanja teretnjaka na Batrovcima DVA SATA, a evo kakvo je stanje na ostalim prelazima

Društvo

SAMO NA BATROVCIMA 30 MINUTA, A EVO KAKVO JE STANJE NA DRUGIM GRANIČNIM PRELAZIMA: Na ovom prelazu se čeka najduže

Društvo

I dalje gužve na granicama! Putnička vozila na Batrovcima čekaju DVA SATA

Društvo

Gužva na izlazu iz Srbije, kamioni čekaju 10 sati