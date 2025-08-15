HITNO! Srbi nestali u Grčkoj: Od juče im se gubi svaki trag

Od juče ujutru oko 08:00h gubi se svaki trag Marte Ilić i Nenada Stefanovića koji su trebali da borave u Grčkoj.

Na društvenoj mreži Fejsbuk u jednoj od popularnih grupa osvanula je vest da su dva srpska državljanina nestala u Grčkoj. Kako piše u objavi, oni su trebali da borave na relaciji Solun - Olimpik bič, ali se nisu prijavili u smeštaj.

Kako autori objave pišu, njihovo vozilo je plavi metalik Opel sa leskovačkim tablicama.

Molimo sve koji imaju bilo kakvu informaciju da se jave na broj telefona +381 67 724 5210.

Podelite objavu – svaka informacija može biti korisna.

Autor: S.M.