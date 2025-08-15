Dr Vasilije Antić: 25 godina borbe za humane uslove lečenja – rehabilitacija i palijativa u fokusu

Služba kućnog lečenja Doma zdravlja Kragujevac obeležila 25 godina rada

Služba kućnog lečenja Doma zdravlja Kragujevac danas je obeležila 25 godina postojanja – četvrt veka u kome su lekari, medicinske sestre i tehničari svakodnevno prelazili stotine kilometara kako bi doneli nadu, olakšanje i podršku pacijentima koji ne mogu do bolnice. Ova „bolnica na točkovima“ svake godine obiđe više od 5.000 ljudi, pružajući zdravstvenu pomoć i u najudaljenijim selima, često u najtežim životnim trenucima.

Na svečanosti su prisustvovali predstavnici Grada Kragujevca, među kojima i dr Gordana Damljanović, pomoćnica gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, koja je istakla da se radi o jednoj od najvažnijih službi zdravstvenog sistema:



– Retko koja porodica nije imala potrebu za radom Službe kućnog lečenja. To je služba koja zahteva znanje, empatiju i ogromno srce. Ponosna sam što je Kragujevac lider u ovoj oblasti, sa vrhunskim kadrom, obnovljenim voznim parkom i savremenom opremom. Grad će i ubuduće stajati uz ovu službu – naglasila je dr Damljanović.

Direktor Doma zdravlja Kragujevac, dr Vasilije Antić, posebno je istakao važnost rada sa najosetljivijim pacijentima:



– U saradnji sa Gradskom upravom i Centrom „Kneginja Ljubica“ unapređujemo integrisanu zdravstvenu zaštitu u kućnim uslovima, sa snažnim akcentom na rehabilitaciju i palijativno zbrinjavanje pacijenata obolelih od raka. Naš cilj je da im pružimo kvalitetnu negu, ublažimo bol i očuvamo dostojanstvo u njihovom domu. To je naša najveća misija – poručio je Antić.

Kroz emotivnu atmosferu svečanosti, zaposlenima su uručene zahvalnice za godine predanog rada, a Kragujevac je još jednom potvrdio da humanost, profesionalizam i briga za najugroženije nemaju cenu.