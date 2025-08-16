OVO DUGME NA DALJINSKOM OD KLIME SVI PRITISKAJU, A NIKO NE ZNA ZAŠTO: Smanjuje i račun za struju, a evo čemu zaista služi 'fan

Preporučuje se za produženi rad u svrhu filtracije vazduha i zaštite uređaja od habanja

Šta znači fan na klimi - pitanje koje se često postavlja, iako je reč o veoma korisnoj funkciji. Naime, fan režim pomaže provetravanju prostorija, održava svežinu i energetski je efikasan, bez potrebe za stalnim hlađenjem. To je opcija koja omogućava da se iz klima-uređaja izvuče maksimum uz minimalne troškove.

Šta znači fan na klimi

Ova funkcija često zbunjuje korisnike jer klima-uređaj ne hladi prostor, ali ipak nešto radi. Ukratko, opcija fan znači da radi samo ventilator klima-uređaja, dok kompresor ne radi. To znači da uređaj neće aktivno hladiti niti isušivati vazduh, već će ga samo kružiti po prostoriji. Drugim rečima, klima u tom trenutku ne menja ni temperaturu ni vlažnost vazduha, već samo obezbeđuje ravnomernu raspodelu vazduha.

Ovaj režim ima svoju svrhu, a ako se koristi pametno, može značajno smanjiti potrošnju električne energije.

Na primer, ako je prostorija prethodno rashlađena u režimu hlađenja, a želite samo da održite cirkulaciju vazduha, fan mod je odlična opcija. U ovom režimu klima troši minimalno električne energije , desetine, a ne hiljade vata – jer nema velikog opterećenja kao kod hlađenja ili grejanja. Potrošnja je otprilike uporediva sa jačim kućnim ventilatorom, prema podacima Bob’s Repair-a.

Važno je napomenuti da klima-uređaj u ovom režimu rada neće smanjiti temperaturu niti ukloniti vlagu iz vazduha. Opcija ventilatora je zapravo slična običnom ventilatoru, jer stvara osećaj svežine zahvaljujući strujanju vazduha, ali stvarna temperatura ostaje gotovo ista.

Kada je najbolje koristiti fan na klimi

Ova opcija je korisna u mnogim svakodnevnim situacijama:

ujutru i uveče, kada je spoljna temperatura prijatna i nije potrebno aktivno hlađenje

u prolećnim i jesenjim danima, kada želite svežinu bez prekomerne potrošnje energije

noću, kada je potreban protok vazduha bez dodatnog hlađenja koje može previše rashladiti prostor ili povećati račun za struju





za poboljšanje kvaliteta vazduha – ventilator propušta vazduh kroz filtere klime, uklanjajući čestice prašine i alergene

nakon hlađenja, za sušenje unutrašnjih delova uređaja i sprečavanje stvaranja buđi i neprijatnih mirisa

U vlažnim danima fan opcija se ne preporučuje, jer vazduh samo kruži po prostoriji, ali se vlaga ne uklanja. Kako biste izbegli osećaj zagušljivosti, bolje je koristiti opciju „Dry“ (Suvo).

Šta znači brzina ventilatora na klima-uređaju



Većina klima-uređaja omogućava izbor brzine ventilatora – niske, srednje, visoke ili automatske. Ovo podešavanje određuje koliko brzo vazduh izlazi iz unutrašnje jedinice. Veća brzina znači jači protok vazduha, bržu cirkulaciju i brže hlađenje (ako je kompresor uključen), dok manja brzina znači tiši rad i bolju kontrolu vlažnosti.

Efekat brzine ventilatora na klimu u prostoru:

velika brzina brzo raspoređuje vazduh i ravnomernije hladi prostor, ali može biti bučnija

mala brzina pogodna je za noćnu upotrebu jer je tiša i efikasnije uklanja vlagu ako je uključen režim „Hlađenje“ ili „Suvo“

automatski režim omogućava da klima sama prilagodi brzinu prema uslovima u prostoriji

U praksi je dobro koristiti veću brzinu kada prostor treba brzo rashladiti, a manju kada želite održavati temperaturu i tiši rad.

Koliko struje troši ventilator klima-uređaja

U poređenju sa hlađenjem ili grejanjem, potrošnja u ovom režimu rada je zanemarljiva. Dok klima-uređaj u režimu hlađenja može trošiti između 1000 i 3000 W, u fan režimu potrošnja često ostaje ispod 100 W. To znači da se klima može koristiti u ovom režimu duže vreme bez brige o potrošnji struje.

Brzina ventilatora samo neznatno povećava potrošnju . Razlika između male i velike brzine obično je manja od 10 W, što je gotovo neprimetno u kućnoj upotrebi.

Daljinski upravljač za klima-uređaj

Fan mod na klimi – kako izvući najbolje

Fan opciju je dobro uključiti kada nije potrebno dodatno hlađenje jer će održavati postignutu temperaturu bez dodatne potrošnje električne energije. Takođe, uključivanje ovog režima još otprilike pola sata nakon hlađenja omogućava sušenje unutrašnjih delova uređaja, čime se sprečava pojava neprijatnih mirisa i razvoj buđi.

Takođe, duži rad ventilatora podstiče dodatnu filtraciju vazduha, što je korisno u prostorijama u kojima ima alergena ili prašine. Ventilator omogućava i bolji protok rashlađenog vazduha ka udaljenijim delovima prostorije, čime se povećava opšta udobnost.

Nije manje važno da fan režim koristi i samom uređaju, jer smanjuje opterećenje kompresora i može doprineti smanjenju habanja uređaja.

Autor: D.B.