Od danas pojačene kontrole u saobraćaju u zonama pešačkih prelaza

Pripadnici saobraćajne policije će od danas do 20. oktobra sprovoditi pojačane mere kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza, saopštio je MUP.

"S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza", navodi se u saopštenju MUP-a.

Iz MUP-a apeluju na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, kao i da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.

Autor: S.M.