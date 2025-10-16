AKTUELNO

Društvo

Od danas pojačene kontrole u saobraćaju u zonama pešačkih prelaza

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Pripadnici saobraćajne policije će od danas do 20. oktobra sprovoditi pojačane mere kontrole usmerene na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja kojima se ugrožava bezbednost pešaka, sa akcentom na kontrolu brzine u zonama pešačkih prelaza, saopštio je MUP.

"S obzirom na to da je od početka oktobra u saobraćajnim nezgodama u Srbiji poginulo čak sedam pešaka, apelujemo na vozače motornih vozila da povećaju opreznost i smanje brzinu kretanja vozila, pre svega u zonama pešačkih prelaza", navodi se u saopštenju MUP-a.

Iz MUP-a apeluju na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, kao i da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.

Iz MUP-a apeluju na pešake da preduzmu mere kako bi bili vidljiviji drugim učesnicima u saobraćaju, kao i da noću i u uslovima smanjene vidljivosti na putevima van naselja moraju biti osvetljeni ili označeni reflektujućom materijom.

Autor: S.M.

#Kontrola

#Policija

#Sankcije

#Saobraćaj

#pešaci

POVEZANE VESTI

Društvo

POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA U NAREDNIM DANIMA Oglasio se MUP hitnim saopštenjem: Evo na šta će tačno biti usmerena!

Društvo

DO 11. AVGUSTA NA SNAZI POJAČANA KONTROLA SAOBRAĆAJA! Belancan za Pink: U aprilskoj akciji zabeleženo 36.000 prekršaja - 6.000 u zoni pešačkih prelaza

Društvo

Vozači oprez! Saobraćajna policija od sutra u akciji pojačane kontrole brzine

Društvo

VOZAČI, SPREMITE SE! Policija kreće u celodnevne kontrole saobraćaja, strogo će se kažnjavati OVAJ PREKRŠAJ: Sada su uputili i važan apel svim građani

Društvo

SUTRA POČINJE VELIKA AKCIJA POLICIJE: Pojačana kontrola prekoračenja brzine vozila, a na auto-putevima obratite pažnju i na ovo

Društvo

POJAČANA KONTROLA NA PUTEVIMA: Saobraćajna policija šalje na ulice sve što ima