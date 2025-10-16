Potresi na jugu! Prvo zemljotres kod Đakovice, a onda i kod Prizrena

Tokom noći zabeležen je zemljotres jačine 1.7 stepeni Rihterove skale kod Prizrena, a tokom prethodne večeri nešto jači na području Đakovice, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.
Prema podacima, potres kod Prizrena dogodio se oko jedan sat ujutru, a epicentar je lociran na dubini od pet kilometara otpilike na sredini prelaza između Broda i Zlipotoka.
Prethodni, potres kod Đakovice, detektovan je sinoć oko 20 časova uveče, takođe na dubini od pet kilometara.
Epicentar tog zemljotresa Republički seizmološki zavod Srbije navodi da je bio u blizini Rastavice.
S obzirom na intenzitete, mala je verovatnoća da je bilo koji od dva pričinio materijalnu štetu ili povrede.
Autor: S.M.