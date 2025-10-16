AKTUELNO

Društvo

Ambasador Trifunović u srcu naučne diplomatije: Srbija na velikoj sceni budućnosti!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj, Ivan Trifunović, učestvovao je na ovogodišnjem GESDA Samitu (Geneva Science and Diplomacy Anticipator), održanom u Ženevi pod temom „Doba mogućnosti: Nauka, suverenitet i zajedničke budućnosti“.

Samit predstavlja jedan od najvažnijih globalnih foruma koji povezuje nauku, diplomatiju i društveni uticaj, okupljajući istraživače, kreatore politika i inovatore sa ciljem anticipacije naučnih dostignuća i njihove primene u rešavanju globalnih izazova.

Na marginama samita, ambasador Trifunović se sastao sa saveznim savetnikom Ignacijom Kasisom, šefom Švajcarskog saveznog ministarstva spoljnih poslova, kojem je preneo pozdrave ministra spoljnih poslova Srbije Marka Đurića. Savetnik Kasis uzvratio je srdačnim pozdravima i izrazio zahvalnost na kontinuiranom dijalogu između dve zemlje.

Ambasador je takođe održao razgovore sa državnim sekretarom Aleksandrom Faselom, zaduženim za multilateralna pitanja i naučnu diplomatiju, kao i sa profesorom Mihaelom Hengartnerom, predsednikom ETH odbora koji upravlja vodećim švajcarskim institucijama za nauku i tehnologiju – ETH Cirih i EPFL.

Zahvaljujući svom naučnom obrazovanju, ambasador Trifunović je učestvovao u brojnim sadržajnim diskusijama sa predstavnicima međunarodnih organizacija, naučne zajednice i institucija, fokusirajući se na jačanje saradnje u oblastima nauke, inovacija i održivog razvoja.

Autor: Dalibor Stankov

