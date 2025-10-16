Sledi POTOP! Pogledajte kako se olujni sistem premešta prema Balkanu: Već noćas na udaru ovi delovi

Veći deo Evrope i dalje je pod uticajem je snažnog anticklona sa severozapada Evrope, koji uslovljva stabilno vreme i sprečava prodor ciklona sa padavinama sa Atlantika unutar kopna.

Ipak, snažni cikloni sa padavinama premeštaju se rubnim delovima, pa su na udaru Mediteran i istok Evrope.

Iznad Rusije nalazi se prostran ciklon, uz obilnu kišu i veoma hladno vreme, uz temperature oko svega 5 stepeni, dok na severu Rusije veje sneg.

Ciklon sa zapada Mediterana potopio je prethodnih dana istočnu obalu Španije, Majorku i Ibicu, pa se premestio iznad Sicilije i Korzike, uz snažne grmljavinske oluje i obilne padavine.

Ciklon se sada nalazi nad jugom Mediterana i premeštaće se prema Jonskom moru i jugu Jadrana.

Na udaru snažnih pljuskova nalaze se Korzika, Sardinija, Sicilija, oblast Tirenskog i Jonskog mora, potom i Grčka.

U noći ka petku talas veoma obilnih padavina u sklopu ovog ciklona zahvatiće Albaniju, Makedoniju, Crnu Goru, Dalmaciju, Hercegovinu i jug Srbije, u petak i ostatak Srbije.

Od juga Italije do Grčke i Albanije očekuju se grmljavinske oluje, uz opasnost od poplava i bujica. Očekuje se da padne od 3o do 70 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više od 100 do 200 litara.

Kada je reč o našem regionu, snažna kiša sa pljuskovima prvo će zahvatiti južni deo primorja Crne Gore, potom i ostatak, kao i prvo južne delove Dalmacije, Hercegovine i Srbije širiće se prema severu.

Na crnogorskom primorju lokalno bi palo i više od 1oo, pa i 150 litara kiše po kvadratnom metru, uz opasnost od pooplava i klizišta.

Na južnom Jadranu i Jonskom moru duvaće olujni južni vetar, uz višemetarske talase.

Padavine će se premeštati od juga prema severu, tako da će se situacija u subotu stabilizovati, a od nedelje sunačno i toplije.

S obzirom na očekivane vremenske uslove treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihoim najavama i upozorenjima.

Autor: A.A.