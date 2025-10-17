Nastavlja se povratak zdravstvenih radnika iz dijaspore: Pojedini iz Srbije otišli pre 17 godina

Ministar zdrvalja Zlatibor Lončar uručio je Ugovore o radu, novoj grupi od devet zdravstvenih radnika koji se posle godina provedenih u inostranstvu vraćaju u Srbiju, i tom prilikom poručio da će Ministarstvo nastaviti da im pruža podršku.

Oni su se u Srbiju vratili zahvaljujući Kancelariji za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja.

Danijela Ionica Tortzen koja je 2008. godine otišla iz Srbije, posle 17 godina rada u Danskoj odlučila je da se vrati u svoju zemlju i karijeru nastavi u Domu zdravlja (DZ) Sokobanja.

Ona je posle dodele ugovora o radu istakla da je situacija u zdravstvenom sistemu Srbije danas daleko bolja nego kada je otišla.

- Ja sam bila iznenađena Domom zdravlja u Sokobanji. Kada sam otišla 2008. godine bilo je drugačije, sada mogu da kažem da su standardi visoki i mislim da je dosta napredovao zdravstveni sistem. Ovo što se zarađuje sada u Srbiji - ja sam zaista zadivljena. Saznala sam i svoju platu i zaista mislim da može pristojno da se živi - poručila je ona.

Kako je dodala, svima bi preporučila da se vrate u Srbiju.

- Pozvala bih sve zainteresovane da gledaju sajt Ministarstva zdravlja i da zovu Kancelariju za dijasporu sa kojom smo imali odličnu saradnju od početka. Dosta je bilo tuđine, želimo da budemo svoj na svome, da dišemo ovaj vazduh, pričamo naš jezik i pijemo našu vodu - kaže ona.

Novi posao u Srbiji, a posle rada u Nemačkoj, sa, kako kažu, radošću počinju i Ivana Ševarlić, medicinska sestra, koja će raditi u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije (UKCS), Vanja Živanović, medicinska sestra koja je posao dobila u Opštoj bolnici (OB) Kruševac i Marko Stojković, medicinski tehničar koji će takođe iskustvo doneti u OB Kruševac.

On je rekao da je, posle 10 godina, u odluci da se vrati presudilo nekoliko faktora, a da je najvažnija bila unutrašnja želja i blizina porodice.

- Sada već mogu i da napravim jasnu razliku iz perioda kada sam ja otišao u Nemačku i sada. Naš zdravstveni sistem je u svakom pogledu napredovao, ne samo u finansijskom. Zahvaljujući Kancelariji za dijasporu i Ministarstvu zdravlja, koji su omogućili svima nama koji radimo u inostranstvu da se vratimo, pozivam sve kolege i koleginice da razmisle i da se odluče za povratak u svoju zemlju da bismo svi zajedno omogućili još efikasniji napredak našeg zdravstvenog sistema. Mogu da kažem da Srbija prati sve standarde koji postoje na Zapadu i verujem da će u narednom periodu dostići taj nivo razvijenosti kao i te zemlje - rekao je on.

Iz Slovenije su se u Srbiju vratile dr Ivana Bohinc koja će sada raditi u DZ Stara Pazova i Nevena Stevanović, medicinska sestra, koja karijeru nastavlja u OB Leskovac.

- Hvala Ministarstvu zdravlja što je omogućilo povratak svima nama koji smo otišli iz Srbije. Drago nam je da pomažemo našim ljudima ovde i što smo bliži našim najdražima. Bolnica u Leskovcu je renovirana, svi uslovi su dobri i sve je spremno - poručila je Nevena Stevanović.

Na pitanje šta je presudilo u odluci da se vrate, kaže da je blizina sa porodicom najvažnija.

- Tamo si uvek stranac. Na sajtu Ministarstva zdravlja sam videla za povratak u Srbiju i onda čula za projekat i prvo sam poslala mejla, a oni su me vrlo brzo kontaktirali - rekla je ona.

Iz Švedske su se u Srbiju vratile Marija Veljković, instrumentarka - viša medicinska sestra, koja će raditi u OB Paraćin i Marijana Stefanović, strukovni radni terapeut sada u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti, Kovin.

Pre odlaska u Norvešku, Jelena Radić radila je deset godina kao instrumentarka na Prvoj hirurškoj klinici Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, a sada će raditi u Domu zdravlja Rakovica.

- U Norveškoj sam sa svojom porodicom provela sedam godina, a sada smo odlučili da se vratimo, jer najstarija ćerka kreće u predškolsko, a mi želimo da se naša deca školuju u našoj zemlji. Svima bih savetovala da se vrate, jer imaju podršku Kancelarije za dijasporu Ministarstva zdravlja u smislu pronalaska posla, može da se bira lokacija i to je velika olakšica -naglasila je ona.

Kancelarija za saradnju sa dijasporom Ministarstva zdravlja omogućava našim lekarima, medicinskim setrama/tehničarima koji su u inostranstvu, stručnu razmenu mišlenja i inicijativa, primera dobre kliničke prakse, kao i organizaciju stručnih usavršavanja medicinskog kadra, a pruža i sve neohodne informacije i pomoć pri zapošljavanju u našim zdravstvenim ustanovama.

