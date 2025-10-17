Objavljeni najnoviji podaci 'Batuta' o ŠIRENJU VIRUSA, evo kako se ispravno leči

U Srbiji je u toku 41. izveštajne nedelje (od 6. do 12. oktobra 2025. godine) zabeležen rast broja oboljenja sličnih gripu, saopštio je Institut za javno zdravlje "Batut".

U posmatranom periodu registrovano je 7.205 slučajeva oboljenja sličnih gripu, sa incidencom od 108,11 na 100.000 stanovnika.

Broj obolelih je za 16,3% viši u odnosu na prethodnu nedelju. Stopa oboljenja je veća i za 22,4% u poređenju sa istim periodom sezone 2024/2025.

Ko je najviše na udaru?

Najviša uzrasno-specifična stopa beleži se u grupi dece od 0 do 4 godine (320,2/100.000 stanovnika), a zatim u grupi od 5 do 14 godina.

Ipak, u 41. izveštajnoj nedelji nije bilo registrovanih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripa u Srbiji.

Situacija u Evropi

Epidemiološka aktivnost gripa u Evropskoj uniji/EEA je takođe na niskom nivou. U pet zemalja (Albanija, Danska, Francuska, Malta i Poljska) stope oboljenja sličnih gripu su iznad osnovnih nivoa, dok su virusi gripa tipa A i dalje dominantni u cirkulaciji.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra 2025. godine, a institucije nastavljaju kontinuirano praćenje epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

Autor: S.M.