Jagodina proslavila Dan grada - 52 nagrade, ruski diplomata u poseti, a nasleđe Palme i dalje vodi razvoj!

U Jagodini je svečanom sednicom Skupštine grada obeležen Dan grada – 17. oktobar, datum koji se slavi kao Dan oslobođenja od fašizma u Drugom svetskom ratu.

Sednici su, pored rukovodstva grada i odbornika, prisustvovali i predstavnici ambasade Ruske Federacije, policije, Bezbednosno-informativne agencije, pravosuđa, vojske, Srpske pravoslavne crkve, SUBNOR-a, zdravstva, obrazovanja, privrede, sporta i kulture.

Na osnovu odluke Skupštine grada, na svečanoj sednici uručene su 52 Oktobarske nagrade, najviše priznanje grada Jagodine, koje uključuje Plaketu grada i novčanu nagradu od po 50.000 dinara. Nagrade su dodeljene najboljim osnovcima i srednjoškolcima, kao i zaslužnim pojedincima i organizacijama iz oblasti bezbednosti, sporta, kulture, zdravstva, prosvete, poljoprivrede i privrede.

Priznanja su uručili član Gradskog veća zadužen za privredu, investicije i finansije Dalibor Marković, gradonačelnica Gordana Jovanović, predsednik Skupštine dr Miodrag Jarkin, zamenica gradonačelnice Snežana Bošković, pomoćnik gradonačelnice Ratko Stevanović, kao i odbornici Goran Milosavljević, dr Valentin Mihajlov, Života Starčević, Ana Tošanić, dr Jasmina Spasojević i Maja Radojičić.

Gradonačelnica Jagodine Gordana Jovanović istakla je da je 17. oktobar dan kada se sa ponosom osvrćemo na sve što je urađeno, ali i postavljamo ciljeve za budućnost. Posebno je naglasila značaj predsednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića Palme, čije nasleđe, kako je rekla, obavezuje da nastavimo putem razvoja, solidarnosti i zajedništva.

– Njegova vizija, znanje, rad, entuzijazam i posvećenost, a posebno ljubav prema rodnom gradu, ostavili su neizbrisiv trag. Njegovo nasleđe nas obavezuje – poručila je Jovanović.

Svečanosti je prisustvovao i sekretar ambasade Ruske Federacije u Beogradu Andrej Buravov, koji je istakao da se u Jagodini oseća snažna energija i oduševljenje povodom Dana grada.

– Prijateljstvo Jagodine i Rusije, kao i Srbije i Rusije, ima posebnu vrednost. Grad Jagodina ima izuzetno blizak odnos sa Rusijom, a u narednom periodu očekujemo uspostavljanje bratimljenja sa ruskim gradovima, moguće i sa Sankt Peterburgom – rekao je Buravov.

On je podsetio da postoji stranačka saradnja između Jedinstvene Srbije i ruskih partija, posebno sa LDPR-om, sa kojom je potpisan Sporazum o saradnji, te da se očekuje njeno dalje produbljivanje.

Pre svečane sednice, delegacije ambasade Rusije, Grada Jagodine i SUBNOR-a položile su vence na Partizanskom i Ruskom groblju, kao i na spomenik oslobodiocima u centru grada.

Autor: Stevo Grkinić