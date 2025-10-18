NIJE CRVENO SLOVO, ALI U NARODU IMA MNOGO VEROVANJA: Sutra slavimo Tomindan

Sveti Toma je bio jedini od apostola koji nije krio svoju sumnju u Vaskrsenje Hristovo

Na Tomindan, koji nije crveno slovo, obično se nikud ne ide i postoji izreka „Sveti Toma, sedi doma“.

U Leskovačkoj Moravi se dan Svetog Tome dovodi u vezu sa vukovima, pa ovog dana niko nije radio, kao i u Levču i Trniću, a u istočnoj Srbiji se verovalo da je dragocena lekovita mast zeca ulovljenog na Tomindan, pa su je čuvali radi izlečenja od kostobolje i radi lakšeg porođaja.

Takođe, do Svetog Tome traje prelazno godišnje doba, pođesen, što znači da se od danas već računa da je moguć početak zimskog razdoblja.

Malo ko zna da nabroji imenom sve apostole, ali za Tomu svi znaju, naročito što je u narodu prozvan Neverni Toma. Većini nije jasno zašto je stekao ovaj nadimak - zato što je veroloman ili sumnjičav.

Naime, u trenutku kada se na Uskrs, vaskrsli Hristos, ušavši kroz zatvorena vrata, javio svojim učenicima, Toma nije bio prisutan, pa kad su mu apostoli rekli da je Isus maločas bio među njima, on im nije poverovao.

U osmi dan po Uskrsu, susrevši Hrista i opipavši njegove rane, Toma se uverio u njegovo usksnuće i besmrtnost.

Sveti Toma je zaštitnik raznih zanatlija - drvodelja, bačvara, stolara, bunardžija i zidara, a u nekim krajevima se veruje da ovaj svetitelj štiti od vukova.

Osim što je bio neveran, kaže legenda, Sveti Toma je imao problema i sa vremenom. Tako je, prema predanju, bio jedini apostol koji je zakasnio na sahranu Presvete Bogorodice. Tužan zbog toga, tražio je da se grob otvori da bi se oprostio od svetice. Na opšte čuđenje okupljene mase, kada je grob otvoren u njemu nije bilo tela, jer je Bogorodica vaskrsla. Tako je Toma, i nesvesno, postao glasnih Božijih čuda na Zemlji.

Verovanja na taj dan

U našem narodu se veruje da Sveti Toma kontroliše oblake jer je, kada su apostoli delili među sobom uloge, on uzeo od oblaka pečat kako bi ljudima kišu slao kao blagodet, a ne kao uništavajuću oluju. Ipak, veruje se da će upravo ovaj svetitelj jednom na zemlju pustiti drugi potop. U tome ga trenutno sprečava Presveta Marija koja ga nadgleda.

Srbi veruju da na Tomindan ne treba nikuda putovati, pa postoji i izreka "Sveti Toma, sedi doma". Zato, svima koji su planirali neki put, savetujemo da ga ipak odlože.

Autor: D.Bošković