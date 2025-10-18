AKTUELNO

Društvo

Ovako će biti obeležen Veliki školski čas u Šumaricama

Izvor: Nportal, Foto: Wikipedia.org/Nevena Dugalić ||

Na Velikom školskom času koji se održava 21. oktobra od 11 sati kod Spomenika streljanim đacima i profesorima u kragujevačkim Šumaricama biće izvedena poema "Srce zemlje" autora Dragana Boškovića.

Scensku poemu na Velikom školskom času režira Marko Đorđević. Kompozitor muzike je Sofija (Milutinović) Obrović, scenograf Miljena Vučković, dizajn zvuka poveren je Stevanu Miloševiću, a video i animacija Miloradu Savanoviću.

Centralnom događaju prethodiće komemorativni program Tri oktobra u naseljima Ilićevo, Maršić i Grošnica.

U ovim naseljima, fašisti su 19. oktobra ubili više od 400 građana, sela su spaljena a to je bio samo početak odmazde okupatora, kao uvod u tragediju koju Kragujevac i čitav svet pamte.

Tradicionalno "Bdenje" biće održano 20. oktobra u Muzeju "21. oktobar".

Autor: D.Bošković

